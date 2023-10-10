萬綺雯被野生捕獲 53歲身材樣貌近況曝光 網民震撼：30多歲的樣子

如果要數娛樂圈凍齡女神，唔少得53歲嘅萬綺雯（蚊蚊）啦！佢當年憑《我和殭屍有個約會》中飾演「馬小玲」一角走紅，又以42吋煞食長腿聞名。萬綺雯淡出香港幕前多年，近年與老公陳十三移居內地生活，除咗出席商演活動及加入直播帶貨行列之外，佢仲同朋友喺浙江經營民宿，一嚐做老闆滋味。近日佢被網民野生捕獲，該網民仲喺小紅書上分享巧遇佢嘅經過，並大讚佢真人靚過上鏡。

萬綺雯內地開民宿 萬綺雯在1989年參選亞姐，獲得亞軍後便加入亞視，備受力捧的萬綺雯參與唔少劇集拍攝，憑《我和殭屍有個約會》馬小玲及《我和春天有個約會》藍鳳萍爆紅。之後佢喺2012年轉投TVB，不過喺2016年拍完《致命復活》就再冇拍劇，直至19年復出夥拍歐陽震華拍攝《伙記辦大事》，但佢喺2020年宣布離開無綫，與老公移居内地。近日有內地網民喺小紅書分享與蚊蚊嘅合照，並指自己好好彩於國慶日喺民宿見到蚊蚊，並大讚佢好年輕及真人靚過上鏡：「她演《我和春天有個約會》的時候我才初三啊，但是她現在看起來比我年輕多了，開心啊，我少年及青春時期的女神偶像真人比電視裡還要好看太多呀」。