萬綺雯被野生捕獲 53歲身材樣貌近況曝光 網民震撼：30多歲的樣子

如果要數娛樂圈凍齡女神，唔少得53歲嘅萬綺雯（蚊蚊）啦！佢當年憑《我和殭屍有個約會》中飾演「馬小玲」一角走紅，又以42吋煞食長腿聞名。萬綺雯淡出香港幕前多年，近年與老公陳十三移居內地生活，除咗出席商演活動及加入直播帶貨行列之外，佢仲同朋友喺浙江經營民宿，一嚐做老闆滋味。近日佢被網民野生捕獲，該網民仲喺小紅書上分享巧遇佢嘅經過，並大讚佢真人靚過上鏡。
萬綺雯內地開民宿
萬綺雯在1989年參選亞姐，獲得亞軍後便加入亞視，備受力捧的萬綺雯參與唔少劇集拍攝，憑《我和殭屍有個約會》馬小玲及《我和春天有個約會》藍鳳萍爆紅。之後佢喺2012年轉投TVB，不過喺2016年拍完《致命復活》就再冇拍劇，直至19年復出夥拍歐陽震華拍攝《伙記辦大事》，但佢喺2020年宣布離開無綫，與老公移居内地。近日有內地網民喺小紅書分享與蚊蚊嘅合照，並指自己好好彩於國慶日喺民宿見到蚊蚊，並大讚佢好年輕及真人靚過上鏡：「她演《我和春天有個約會》的時候我才初三啊，但是她現在看起來比我年輕多了，開心啊，我少年及青春時期的女神偶像真人比電視裡還要好看太多呀」。
「萬綺雯真是不老女神」
照片中嘅萬綺雯著上一件白T恤及杏色長褲，配上一頂白色帽子及簡單妝容，但無論身材及樣貌都沒走樣，好似食防腐劑一樣，依然少女味十足！雖然有網民留言表示同年輕時唔同樣及認唔到佢，不過大部份網民都俾佢嘅狀態震撼到，紛紛留言大讚「還是這麼美」、「童顏女神」、「女神狀態還是很好」、「好漂亮呀！」、「沒有變啊」、「她真的是不老女神啊，這麼多年沒什麼變化」、「好少女 純天然的美」、「保養的真好」、「看起來真年輕，有50多啊」、「萬二蚊仲咁靚，身材保持得太好了」、「看起來好年輕」、「保養的很好啊！自然又大方」、「好美，就是三十多歲的樣子啊」及「依然很美」等等。
萬綺雯嘅靚樣同身型都保養得宜，令唔少女士羨慕。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈