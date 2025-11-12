萬聖節帶挈Michael Jackson《Thriller》再上榜 成為Billboard首位橫跨6個年代top 10的歌手

已故流行音樂天王Michael Jackson，其1982年推出的經典歌曲《Thriller》，於本周的 Billboard Hot 100榜，從上周的第32位飆升至第10位，再度創造了該榜全新榜單紀錄。這首歌亦令Michael成為有史以來，第一位橫跨1970年至2020年六個年代，都有歌曲能進入該榜前十位的音樂人。

據Luminate統計，自萬聖節開始，《Thriller》在10月31日至11月6日的一周，就獲得1,400萬次官方串流播放率(比前一周增長57%)，和930萬次電台播放率(增長124%)。《Thriller》依然是Michael在 Billboard Hot 100榜上，停留時間最長的歌曲(26周)，超越他其他兩首經典作品《Billie Jean》和《Beat It》，顯示他即使逝世已經16年，在樂壇仍然具備影響力。