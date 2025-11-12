熱門搜尋:
娛樂
2025-11-12 15:30:00

萬聖節帶挈Michael Jackson《Thriller》再上榜 成為Billboard首位橫跨6個年代top 10的歌手

萬聖節帶挈Michael Jackson《Thriller》再上榜 成為Billboard首位橫跨6個年代top 10的歌手

已故流行音樂天王Michael Jackson，其1982年推出的經典歌曲《Thriller》，於本周的 Billboard Hot 100榜，從上周的第32位飆升至第10位，再度創造了該榜全新榜單紀錄。這首歌亦令Michael成為有史以來，第一位橫跨1970年至2020年六個年代，都有歌曲能進入該榜前位的音樂人。

Luminate統計，自萬聖節開始，《Thriller》在1031日至116日的一周，就獲得1,400萬次官方串流播放率(比前一周增長57%)，和930萬次電台播放率(增長124%)。《Thriller》依然是Michael Billboard Hot 100榜上，停留時間最長的歌曲(26周)，超越他其他兩首經典作品《Billie Jean》和《Beat It》，顯示他即使逝世已經16年，在樂壇仍然具備影響力。

當年唱片公司高層，曾懷疑有甚麼人會喜歡一首關於怪物的歌曲。 《Thriller》一曲的MV製作費，破盡當年紀錄。 《Thriller》MV片長13分鐘，開創了音樂錄影帶的時長。 《Thriller》的特技化妝，當年領先整個時代。 《Thriller》一曲，收錄在Michael 1982年推出11月推出的同名專輯。

Michael還超越已故歌手Andy Williams的記錄，後者的歌曲《It’s the Most Wonderful Time of the Year》，曾在1950、60、70、10和2020年代的5個十年，都曾經打入Billboard Hot 100榜前十位。

Michael第一次打入Billboard Hot 100榜前十位，是他11歲時，和哥哥們組成男團Jackson 519691227日，憑歌曲《I Want You Back》入榜。1971年，他以獨立歌手身份發展，首支個人單曲《Got To Be There》，便讓他再度打入該榜前十位。Michael至今在榜上擁有30首前十位的單曲，其中包括13首冠軍單。而他上一次進入前十位，是2018年與Drake合作的歌曲《Don't Matter to Me》。

