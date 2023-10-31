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娛樂
2023-10-31 22:50:45

萬聖節2023｜黃夏蕙化身嫦娥現身中環 姜濤自嘲老唔扮鬼

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黃夏蕙一出，誰與爭峰！(鍾式明攝)

今日(31)是萬聖節，亦是解除所有防疫措施後首個萬聖夜，不少市民放工後晚上到中環蘭桂坊慶祝。連日來已經有不少藝人以鬼怪造型出現，當中最難認得出的是楊茜堯和羅子溢，他們二人由頭都包到落腳，更戴上面具。MIRRORAK亦有跟朋友一齊舉行派對，他更扮奇異博士。至於姜濤就最搞笑，他表示萬聖節不適合老人家，而他則上載照片示意自己在錄音室。

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點擊看藝人萬聖節造型︰

夏蕙BB嫦娥look出現

不過，要數到最矚目的一定是黃夏蕙。夏蕙BB今日以嫦娥造型現身，並與陳建興、徐寶鳳等先到蘭桂坊，最後於中環街市企定定跟途人合照，現場的大屏幕更播出黃夏蕙以女僕造型的影片，而且更是11的比例兼非常立體，驚嚇度十足。

夏蕙BB跟陳建興、徐寶鳳一齊受訪，她表示很開心，亦不覺得現場擠迫，坦言很久沒這麼開心跟大家扮鬼扮馬，就算跟途人拍照被趕也沒所謂，稱已經習慣了。夏蕙BB認為其嫦娥造型很靚，因為自己愛幫人，跟神仙一樣，因此要以「仙女」造型出現，更搞笑表示：「做鬼都要靚！」她又希望大家人人有屋住，世界和平。

陳建興將會在電影《夏蕙傳》中扮演夏蕙BB老公潘炳烈年青時期，這位「老公」稱陪夏蕙BB出巡很開心，但同時也擔心她的體力，坦言今次是疫情之後，大家首次聚在一起。徐寶鳳未有特別打扮，笑言已很靚，更謂仍有戲癮，笑言要做鬼角，因為「鬼咁靚」。

即睇蘭桂坊現場情況

在萬聖節前夕，蘭桂坊擠滿大批悉心打扮的市民。(鍾式明攝) 在萬聖節前夕，蘭桂坊擠滿大批悉心打扮的市民。(鍾式明攝) 在萬聖節前夕，蘭桂坊擠滿大批悉心打扮的市民。(鍾式明攝) 在萬聖節前夕，蘭桂坊擠滿大批悉心打扮的市民。(鍾式明攝) 在萬聖節前夕，蘭桂坊擠滿大批悉心打扮的市民。(鍾式明攝) 在萬聖節前夕，蘭桂坊擠滿大批悉心打扮的市民。(鍾式明攝) 在萬聖節前夕，蘭桂坊擠滿大批悉心打扮的市民。(鍾式明攝) 在萬聖節前夕，蘭桂坊擠滿大批悉心打扮的市民。(鍾式明攝) 在萬聖節前夕，蘭桂坊擠滿大批悉心打扮的市民。(鍾式明攝) 在萬聖節前夕，蘭桂坊擠滿大批悉心打扮的市民。(鍾式明攝) 在萬聖節前夕，蘭桂坊擠滿大批悉心打扮的市民。(鍾式明攝) 在萬聖節前夕，蘭桂坊擠滿大批悉心打扮的市民。(鍾式明攝) 在萬聖節前夕，蘭桂坊擠滿大批悉心打扮的市民。(鍾式明攝) 在萬聖節前夕，蘭桂坊擠滿大批悉心打扮的市民。(鍾式明攝) 在萬聖節前夕，蘭桂坊擠滿大批悉心打扮的市民。(鍾式明攝)
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