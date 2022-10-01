落選港姐徐麟認表現欠佳 繼續學廣東話改善「譚仔腔」

《2022香港小姐競選》今年有多位佳麗也以半鹹淡廣東話參賽，有「譚仔姐姐口音」佳麗甚至要司儀多次幫忙翻譯，被網民形容係選緊「鄉音小姐」。在賽事中殺入五強的1號「爆炸頭」徐麟，當晚用「譚仔腔」自信滿滿地話要「炸爆全場」，喜感十足，可惜最後也是空手而回。

徐麟在賽後於網上撰文寫道：「花咗幾日時間來回味呢四個月嘅旅程，感覺而家嘅自己煥然一新。參加港姐比賽應該係我做過最瘋狂嘅事啦，喺完全陌生嘅領域自我挑戰咗好多次，同時喺呢個過程中對港姐文化同香港呢個城市亦有咗更加深入嘅了解，最重要嘅係，認識咗許許多多可愛、善良、溫暖嘅人，台前幕後，十分照顧，非常感恩（喊緊TT）。」徐麟補充：「特別想感謝一路關注、支持、幫助我嘅朋友同fans，紅館表現確實唔係好符合預期，廣東話冇令到自己好滿意，但人生就係咁樣啦，缺憾都係一種美, 可以入到五強已經非常驚喜了！另外決賽嗰晚全場嗌一號嘅時候真係超級感動，所以我唔會放棄學廣東話嘅！」徐麟透露自己將會回歸學術界，希望大家可以多多關注傳統文化及慈善事業，最後寫：「同時希望下次見面，可以俾大家睇到更好嘅Astrid！」獲網民留言支持，有人更寫：「要用你的感染力，炸爆全世界」。