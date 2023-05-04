落選港姐梁家琪擲2108萬買University Hill 猛料家底曝光

2022年落選港姐梁家琪（Khaki）日前被爆與家人擲約2,108萬購入大埔白石角新盤University Hill一間雙頂特色戶；該單位實用面積約851方呎，實用呎價為24,770元，為樓盤暫時最高價嘅特色戶。代理透露買家欣賞項目質素、居住環境，以及單位間格合符其需要，將考慮自住。梁家琪其實家底非常強勁，母親為《蟹太太》老闆，從佢過往社交平台PO出嘅照片睇到，佢屋企客廳相當闊落，可以擺得落一座白色巨型鋼琴，仲有個大露台望住個無敵海景。

港姐提名人為郭秀雲

梁家琪當年參選港姐嘅提名人為郭秀雲，據知二人於公益活動認識，同樣熱愛動物與環保，不時一起去清潔沙灘，郭秀雲當時更公開留言支持佢：「幾年前嘅小丫頭轉眼間就大個女啦！我與這位熱愛動物更關心環保的小女孩Khaki Leung分外投緣。雖然她在澳洲讀大學，不過回港都經常跟我一起去清潔沙灘，用心學習如何保育瀕臨絕種動物。因為知道她對演戲存在夢想，更喜歡她那對會笑的彎彎眼睛，所以就作出第一次做提名人，支持她去圓夢！有夢想，有愛心的Khaki，加油！」 梁家琪熱心公益，早前更到媽媽贊助嘅慈善晚宴擔任義工滿場走售賣慈善獎券為兒童復康中心籌錢，亦透露以前試過派飯畀長者，希望將來可以探訪基層家庭小朋友。