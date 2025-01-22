葉子楣為港爭光 獲大馬拿督基金會頒發80年代最具影響力女演員殊榮

Amy表示：「又一年了，我媽媽是客家人，每一年新年她也很辛苦，因為見到她要搓年糕，整蘿蔔糕，炸角仔，所有賀年食品也是由媽媽自己整，但當她年紀大後，我們也不敢再叫她整，寧願在外購買回來。我仍記得她說年初一絕不能掃地，所以我們也一直遵從她教給我們的這個習俗。另外我聽說過年絕不能食粥，因為會沒有錢財，所以緊記新年千萬不要食粥。」回顧龍年的表現，Amy說：「我也是剛剛才重新出現在大家面前，很多事情仍未有定案，但我覺得有很多事也會由命運安排你如何去做，雖然去年我沒特別說要復出，但我隨時已做好準備，因為我喜歡拍戲，只要給我遇上好劇本，我也很想能藉此去發揮。不過很開心認識了馬來西亞的女朋友，因為她令我很想做一番事業出來，突然間像轉行般去了商界投資開酒店，一共四間酒店，希望我未來的發展順順利利，也希望大家和我一樣好運。」Amy續說：「我自訓練班出來便一直在拍戲，雖然以往也有和朋友一起投資酒樓，但這般進軍商界投資酒店則是第一次，當然從中學懂了很多，知道投資酒店完全不簡單，幸好得到很多朋友給我幫忙，所以我深信身邊一定要有貴人去幫助我，讓我可以在商界發展，大展鴻圖。我剛在馬來西亞投資了第二家酒店榴蓮酒店，現正於動土階段。」