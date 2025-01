葉子楣為港爭光 獲大馬拿督基金會頒發80年代最具影響力女演員殊榮

Amy同時和大家分享一個好消息:「馬來西亞拿督基金會 (The Malaysia Dato Foundation ) 剛於1月5日頒發了一個《80年代最具影響力女演員》奬項Most Iconic Actress of the 80’s Era給我,當我知道這個消息後真的有點不敢當,但也很開心和多謝大會,不過因頒獎當天我已回港,我唯有預先錄製得奬感受給大會於頒奬禮時播放。我在等這個奬從馬來西亞寄來香港,以便放在家中閒時可以拿出來欣賞。在此順祝大家蛇年身體健康,順順利利。」