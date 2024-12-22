葉子楣轉型做女強人 進軍馬來西亞商界計劃開四間酒店

一代波霸葉子楣（Amy）近期不單止積極參與演藝活動，也和她生意上的合夥人在馬來西亞投資酒店，他們打造的首間酒店「明星之家」已正式開張。相隔短短兩個月，Amy宣布正籌備第二間主題酒店「榴槤酒店」，她不單止會身體力行投入相關工作，同時也會邀請新加坡著名導演梁志強擔任酒店創意總監。



葉子楣日前特地前往馬來西出席「榴槤酒店」簽約儀式，Amy被問及是否想向商界女強人方面發展時表示：「想做商界女強人也是言之尚早的事，千禧年也有在香港和澳門投資鮑魚專門店和日式料理等餐飲業務，但後來SARS的出現而唯有忍痛結束。當然經營酒店比經營餐館複雜很多，幸好現時的一位股東是Evians Holdings總裁莊美娥（Evians），在這方面經驗非常豐富，我也是今年經朋友介紹才認識她，雖然認識時間不太長，但大家感到很投緣，原本她只是想邀請我做酒店的代言人，但我對只做代言人真的興趣不大，要做就全情投入做投資者。」葉子楣續篇說：「當我把這個想法告訴Evians時，她立時同意，並即時把全盤酒店計劃給我細閱，讓我以一個用家的角度提供意見。現時我在酒店的職位是非執行董事，希望我在演藝界的人脈於酒店日後的營運能派上用場。」