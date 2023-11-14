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娛樂
2023-11-14 17:30:00

葉子楣近況｜57歲勤做運動保持22吋腰 若有好劇本或復出 罕談男友呂錫照猝逝

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早前吳幸美同黃百鳴及葉子楣（左）食飯，Amy保養得宜keep得好（吳幸美facebook）

早前吳幸美同黃百鳴及葉子楣（左）食飯，Amy保養得宜keep得好（吳幸美facebook）

八十年代演過多齣港產片嘅曹查理透露，同當年人稱「波霸」嘅葉子楣(Amy)有聯絡，仲話想搵佢拍電影，但係見面後形容對方「頸下面全部一樣，頸上面全部唔一樣」……原來係讚葉子楣keep得好「好似我外甥女咁」。

葉子楣罕談男友呂錫照2018年猝逝憾事。（資料圖片） 葉子楣自言過緊第二人生，退出幕前之後本來鮮有同圈中人聯絡，而家反而不時出席飯局 早前吳幸美同黃百鳴及葉子楣食飯，果然keep得好好（圖片來源︰吳幸美facebook）

葉子楣

葉子楣早前出席周刊活動，又同圈中人聚會，同多年來嘅神隱生活截然不同，Amy更接受周刊專訪，唔否認有意復出，更罕有談到相愛多年嘅脊醫男友呂錫照2018年猝逝嘅憾事。

Amy憶述，男友呂錫照多年來都會去日本講學，5年前如常出發，Amy同平時一樣送男友搭電梯，仲揮手講bye bye﹐殊不知已經係最後一次見面。葉子楣說，男友每次到外地都會同佢保持聯絡，但出事當日早上卻音訊全無已心知不妙。呂錫照家姐收到消息，有先天心臟缺陷嘅細佬喺日本逝世，於是立即上Amy屋企通知。男友呂錫照遺體後來運回香港，後事亦低調處理，Amy形容當時個人空白一遍。

葉子楣曾參演香港電影《玉蒲團之偷情寶鑑》（網上截圖） 葉子楣曾參演香港電影《跛豪》 葉子楣曾參演香港電影《情聖》，與周星馳做對手戲。（網上截圖） 葉子楣曾參演電影《聊齋艷譚》（網上截圖）

葉子楣保養得宜 黃昏6點睡覺

葉子楣同呂錫照拍拖時，正值事業高峰，但Amy當時已經開始厭倦幕前生活，呂錫照只係喺適當時候出現將佢帶離娛圈。退隱之後，葉子楣幾乎銷聲匿跡，記者遇上Amy都唔認對方係葉子楣。葉子楣同男友相愛26年都未有註冊，男友亦未有立遺囑，但葉子楣自言冇爭任何財產，診所現由呂錫照同外籍前妻所生、同樣係脊醫嘅兒子打理。而二人多年來財政獨立，愛巢都係葉子楣自資物業。據資料，葉子楣持有多年嘅港島東半山豪宅，舊年以7200萬放售，勁賺逾6千萬後，Amy再以3千6百幾萬買入何文田豪宅。

多年來Amy投資有道，生活安穩，而家黃昏6點就上床瞓覺，朝早起身就做運動，keep到身材拍得住全盛時期，而家體重只有90磅，腰圍得22吋，fit過後生女。對於復出，葉子楣同唔少神隱藝人一樣，有好劇本先出山。由港島搬到九龍，同身邊人由聚到散，葉子楣形容而家過緊第二人生。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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