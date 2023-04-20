葉巧琳夢想半成真 代表香港登上紐約時代廣場

Spotify發起的「EQUAL Global Music Program」每月選出不同歌手，為宣揚女性平權出一分力，Sony Music歌手葉巧琳（Mischa）成為最新香港區代表，其照片近日於美國紐約曼克頓區時代廣場（Times Square）的巨型LED螢幕上出現，Mischa知道後坦言既開心又榮幸，而且這也達成了她的半個夢，於紐約登場的同時，也鼓勵她在音樂上多作嘗試，而全新音樂企劃《The Odyssey of Freya》便看出她的求變決心。
宣揚女性平權
「EQUAL Global Music Program」這個活動，源於Spotify在一項研究中發現，在大大小小的音樂流行榜中，每五個音樂單位中才有一位女性音樂人的出現。為了要打破這種差異，Spotify所以特別炮製了一份歌單，當中收錄了每月搜羅自全球50個國家、35位具代表性女性音樂人的作品在其中，藉音樂傳遞女性力量，宣揚平等的女性權益。Mischa於最近成為香港區的代表，而她的照片亦登上美國時代廣場的巨型LED螢幕。
虛擬跳回現實
Mischa知道這消息後十分興奮，更說：「非常之開心可以見到自己咁大個樣係美國Times Square。之前讀書時期都有去過當地，但嗰時完全唔會想像到自己會有一日喺咁大個螢幕出現。今次真係好癲，阿媽我衝出香港喇！真係超級多謝Spotify將我做封面人物呢！」Mischa又透露，自己曾在當地修讀音樂課程，並說：「之前喺New York 讀咗一個暑期音樂課程，把握機會當然就係去睇埋Broadway Shows！發吓白日夢時，都會有夢想自己有日喺Broadway獻唱。而家以音樂人嘅身份，以另一模式喺紐約登場，都算是實現咗半個夢想啦！」
Mischa又指「EQUAL Global Music Program」十分有意思，而作為女性音樂人的她表示：「希望自己繼續作為女性音樂人繼續唱出好歌，道出心聲。」Mischa也真的坐言起行，在去年展開的《The Odyssey of Freya》音樂企劃，就是源於她對打機的熱愛，然後索性興趣與事業二合為一，做成最能表達自己的音樂作品，繼去年已推出的《人間英靈》及《勇者鬥惡言》後，最新作品《綜藝魂》從打機世界跳回現實生活中，道出Freya一角因要面對最真實的人與事，她才會走進虛擬遊戲世界中，逃避現實，但慢慢地，她重拾勇氣，學懂面對現實。