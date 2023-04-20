葉巧琳夢想半成真 代表香港登上紐約時代廣場

Spotify發起的「EQUAL Global Music Program」每月選出不同歌手，為宣揚女性平權出一分力，Sony Music歌手葉巧琳（Mischa）成為最新香港區代表，其照片近日於美國紐約曼克頓區時代廣場（Times Square）的巨型LED螢幕上出現，Mischa知道後坦言既開心又榮幸，而且這也達成了她的半個夢，於紐約登場的同時，也鼓勵她在音樂上多作嘗試，而全新音樂企劃《The Odyssey of Freya》便看出她的求變決心。

宣揚女性平權

「EQUAL Global Music Program」這個活動，源於Spotify在一項研究中發現，在大大小小的音樂流行榜中，每五個音樂單位中才有一位女性音樂人的出現。為了要打破這種差異，Spotify所以特別炮製了一份歌單，當中收錄了每月搜羅自全球50個國家、35位具代表性女性音樂人的作品在其中，藉音樂傳遞女性力量，宣揚平等的女性權益。Mischa於最近成為香港區的代表，而她的照片亦登上美國時代廣場的巨型LED螢幕。