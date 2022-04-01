葉巧琳憑微電影奪最佳女主角 難忘一鏡過場面NG足20次

香港歌手葉巧琳（Mischa），最近靠單曲《難道我還未夠難》奪得其入行九年來第一首三台冠軍歌，她自出道以來，事業主力圍繞音樂發展，最近再成就解鎖，憑主演的微電影《意外》，於日前舉行的《微電影「創+作」支援計劃》頒獎典禮中，獲頒專業組「最佳微電影女主角金獎」，令Mischa超級開心！該片另獲頒「最佳微電影製作大獎銀獎」及「最佳微電影編劇獎」。

同片共掃三獎項

今次是Mischa首次演戲，沒想到「一擊即中」順利封后，她說：「第一次去演戲，對我嚟講都係一個好新嘅事情，所以真係冇諗過會得到金獎，真係好開心！我覺得好似一個小小嘅承認，係一個鼓勵，除咗唱歌呢一邊，喺電影上有其他嘅發展，我希望將來亦都有一啲機會可以拍到電影，呢個作品攞咗三個獎項，我覺得我哋嘅努力係冇白費。」

提到電影中有個約5至6分鐘的一Shot落鏡頭，原來初次演戲的Mischa共 NG了20次！但導演Paco笑言是正常表現，Mischa感激導演有耐性，讓她能在無壓力下去完成一個作品。另外，拍炒車戲一幕也令Mischa印象深刻，她笑說：「其實架車係靜止狀態，但我哋要扮碌落山，外面嘅手足一個扮樹枝揈，一個chok架車，我同Alan（陸駿光）喺車入面尖叫，大家都好忙，出到嚟效果都好似好正。」

採用悼好友舊歌

而《意外》其實與Mischa的音樂也有關係，她的2017年舊歌《神把眼淚都留給了人》被選用為劇中曲，她指：「當初寫呢首歌時，係寫俾一個離開咗我嘅朋友，今次可以喺個微電影去用，好似賜予佢另一個生命，我非常之感恩，希望大家睇完多多支持。」