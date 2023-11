葉巧琳拍新歌MV舞火刀不慎燒傷 製作團隊燒溶航拍機險象環生

《史詩式完結》是這次Mischa與團隊構想的《The Odyssey of Freya》的故事完結篇,同時亦是音樂企畫的句號。作為完結,Mischa很希望歌曲能有一種史詩式的感覺,於是大家聆聽RPG Game《NieR:Automata》的Soundtrack找靈感,她說:「聽Soundtrack以外,我寫呢首歌之前已有個Idea,好想用之前出現過嘅一段旋律開始成首歌,要有好宏大嘅感覺,於是喺做音樂底嘅同時,我同另外三位音樂人Key Ng、Anson Chan及Y.Siu喺網上搵一啲圖畫去豐富我哋嘅想像,然後我哋搵到一幅圖畫,係一個人嘅背影,遠望一個廢墟。我哋從呢幅畫著手創作主旋律。」而Mischa希望做到的史詩式感覺,三位合作夥伴同時肩負起編曲的責任,一個負責電結他和鋼琴,一個負責和風弦樂,一個負責鼓組和敲擊樂,以三個不同的角度切入,再加上充滿現代感的史詩電影音效,令《史詩式完結》富有和風味之餘,整體音樂既可以安靜又可以大型 ,同時保持到美感與張力,再加上由寫Demo開始已存在的一句「Goodbye」歌詞,令《史詩式完結》籠罩住盪氣迴腸、圓滿謝幕的氛圍。

在過去一年,葉巧琳Mischa全副心機炮製以電子遊戲世界作主題的音樂企畫《The Odyssey of Freya》,來到今天,整個音樂企畫終於來到終章,推出最後一首歌曲《史詩式完結》,而專輯亦於今日正式面世。

來到《The Odyssey of Freya》音樂企畫的最後一首歌,Mischa坦言十分不捨,但同時表示:「終於完結,好唔捨得,因為好似發咗一場一年半嘅夢,一路去自製一個好入迷好喜歡嘅虛擬世界,但亦好開心佢完結咗,有好實在嘅實體碟攞上手,呢份係一份好好嘅禮物,而且有好好嘅作品同MV流傳喺網絡上面,好感恩身邊有一大班人咁支持我個夢想, 要做呢一件事唔簡單,而家終於完成咗,實在好感激大家。」而為了貫徹整個音樂企畫的概念,於今日推出的專輯《The Odyssey of Freya》,除了以Box Set形式包裝,猶如Mischa最愛的電玩遊戲《Final Fantasy》系列的設計外,隨碟亦像一般電玩遊戲附送繪本,並由填詞人林寶特別為五個角色:Freya、Eris、Aphrodite、Morbus及Hades創作短篇故事,再加上插畫家小萊的插圖,讓樂迷可以藉着文字,更深入了解《The Odyssey of Freya》整個故事。