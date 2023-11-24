葉巧琳拍新歌MV舞火刀不慎燒傷 製作團隊燒溶航拍機險象環生

在過去一年，葉巧琳Mischa全副心機炮製以電子遊戲世界作主題的音樂企畫《The Odyssey of Freya》，來到今天，整個音樂企畫終於來到終章，推出最後一首歌曲《史詩式完結》，而專輯亦於今日正式面世。

《史詩式完結》是這次Mischa與團隊構想的《The Odyssey of Freya》的故事完結篇，同時亦是音樂企畫的句號。作為完結，Mischa很希望歌曲能有一種史詩式的感覺，於是大家聆聽RPG Game《NieR:Automata》的Soundtrack找靈感，她說：「聽Soundtrack以外，我寫呢首歌之前已有個Idea，好想用之前出現過嘅一段旋律開始成首歌，要有好宏大嘅感覺，於是喺做音樂底嘅同時，我同另外三位音樂人Key Ng、Anson Chan及Y.Siu喺網上搵一啲圖畫去豐富我哋嘅想像，然後我哋搵到一幅圖畫，係一個人嘅背影，遠望一個廢墟。我哋從呢幅畫著手創作主旋律。」而Mischa希望做到的史詩式感覺，三位合作夥伴同時肩負起編曲的責任，一個負責電結他和鋼琴，一個負責和風弦樂，一個負責鼓組和敲擊樂，以三個不同的角度切入，再加上充滿現代感的史詩電影音效，令《史詩式完結》富有和風味之餘，整體音樂既可以安靜又可以大型 ，同時保持到美感與張力，再加上由寫Demo開始已存在的一句「Goodbye」歌詞，令《史詩式完結》籠罩住盪氣迴腸、圓滿謝幕的氛圍。