熱門搜尋:
姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 Edan呂爵安 聖誕節2023 柯文哲 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 吳欣盈
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-24 20:00:06

葉巧琳拍新歌MV舞火刀不慎燒傷 製作團隊燒溶航拍機險象環生

分享：
葉巧琳拍新歌MV舞火刀不慎燒傷 製作團隊燒溶航拍機險象環生

葉巧琳專輯於今日正式面世。

在過去一年，葉巧琳Mischa全副心機炮製以電子遊戲世界作主題的音樂企畫《The Odyssey of Freya》，來到今天，整個音樂企畫終於來到終章，推出最後一首歌曲《史詩式完結》，而專輯亦於今日正式面世。

《史詩式完結》是這次Mischa與團隊構想的《The Odyssey of Freya》的故事完結篇，同時亦是音樂企畫的句號。作為完結，Mischa很希望歌曲能有一種史詩式的感覺，於是大家聆聽RPG GameNieR:Automata》的Soundtrack找靈感，她說：「聽Soundtrack以外，我寫呢首歌之前已有個Idea，好想用之前出現過嘅一段旋律開始成首歌，要有好宏大嘅感覺，於是喺做音樂底嘅同時，我同另外三位音樂人Key NgAnson ChanY.Siu喺網上搵一啲圖畫去豐富我哋嘅想像，然後我哋搵到一幅圖畫，係一個人嘅背影，遠望一個廢墟。我哋從呢幅畫著手創作主旋律。」而Mischa希望做到的史詩式感覺，三位合作夥伴同時肩負起編曲的責任，一個負責電結他和鋼琴，一個負責和風弦樂，一個負責鼓組和敲擊樂，以三個不同的角度切入，再加上充滿現代感的史詩電影音效，令《史詩式完結》富有和風味之餘，整體音樂既可以安靜又可以大型 ，同時保持到美感與張力，再加上由寫Demo開始已存在的一句「Goodbye」歌詞，令《史詩式完結》籠罩住盪氣迴腸、圓滿謝幕的氛圍。

《史詩式完結》是Mischa與團隊構想的《The Odyssey of Freya》故事完結篇。 《史詩式完結》的MV同樣於日本拍攝。

MV 方面，今次《史詩式完結》同樣於日本拍攝，講述Mischa飾演的女神Freya與武士Hades的回憶；Hades教導Freya揮刀出絕招火刀的往事，當中穿插《人間英靈》的終極一戰，Freya如何用同一招將Hades擊敗。製作團隊在日本當地找來一個廢墟，以呼應寫歌時取得靈感的畫作，除此之外，又找來日本火藝師宮窪研拍攝，並在他工作坊附近的湖泊拍攝揮刀的鏡頭。看見宮窪研於現場舞動火刀，Mischa驚嘆道：「喺現場宮窪研舞動火刀嘅時候，我哋現場所有人都被震懾，個個都嘩嘩聲！因為佢完全唔驚把火刀，人刀合一不停揮動嘅畫面極之靚，完全駕馭把刀！」MischaMV中亦有舞動火刀，但卻不慎燒傷手，她回想起道：「因為風向問題，我燒傷咗右手手背，當時好痛，但現場都有急救準備，即刻用大量嘅冰敷，但冰到我痛！司機好好買咗燙火膏俾我厚敷，好彩最終冇留疤，最後亦無事。」由於拍攝當日風向不停轉換，除了Mischa受傷外，拍攝隊為了拍攝一個直插入火燄的鏡頭，將航拍機直駛入火燄裏面，最後航拍機都燒溶了，但Mischa道：「其實我哋都預咗犧牲航拍機，但部機衝咗入火堆入面之後，就跌咗落河入面，我哋以為冇事，但後來發現，部機係溶咗！」航拍機燒溶了，但換來一個極度震撼的畫面，製作團隊都覺得十分值得，Mischa更直言團隊眾人都十分熱血，十分有型呢！

Ad Block

來到《The Odyssey of Freya》音樂企畫的最後一首歌，Mischa坦言十分不捨，但同時表示：「終於完結，好唔捨得，因為好似發咗一場一年半嘅夢，一路去自製一個好入迷好喜歡嘅虛擬世界，但亦好開心佢完結咗，有好實在嘅實體碟攞上手，呢份係一份好好嘅禮物，而且有好好嘅作品同MV流傳喺網絡上面，好感恩身邊有一大班人咁支持我個夢想， 要做呢一件事唔簡單，而家終於完成咗，實在好感激大家。」而為了貫徹整個音樂企畫的概念，於今日推出的專輯《The Odyssey of Freya》，除了以Box Set形式包裝，猶如Mischa最愛的電玩遊戲《Final Fantasy》系列的設計外，隨碟亦像一般電玩遊戲附送繪本，並由填詞人林寶特別為五個角色：FreyaErisAphroditeMorbusHades創作短篇故事，再加上插畫家小萊的插圖，讓樂迷可以藉着文字，更深入了解《The Odyssey of Freya》整個故事。

Ad Block
Mischa在MV中亦有舞動火刀，但不慎燒傷手。 Mischa在MV中亦有舞動火刀，但不慎燒傷手。 Mischa在MV中亦有舞動火刀，但不慎燒傷手。 今次MV找來日本火藝師宮窪研拍攝。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受