葉巧琳新歌MV親身上陣揮火劍 陳柏宇驚喜現身探班

Mischa新作《人間英靈》談及人類面對困境的打不死精神，Mischa解說：「我哋人生有好多難關要過，每個人都有自己嘅故事、難關，但都要爭取自己相信嘅嘢，去成為人生裡面嘅勇士，《人》就係要去歌頌呢班人、呢件事。」為了呈現歌曲中那份打不死的精神，《人》 MV以真人實景打造RPG遊戲世界，Mischa搖身一變成為了Freya，與一班隊友傾盡全力打大佬，而最後當然是得勝啦！Mischa說：「我一直好想創造一個虛擬角色嘅故事，最初好簡單有個虛構嘅人，就諗咗Freya做起點，然後因為自己好鍾意打機，所以就同同事開會，創造咗一個命名為Chaos嘅遊戲世界，然後透過呢個音樂企畫，去講一個關於救贖嘅故事。」 在MV中，Freya以一頭紅色長髮，再配以戰士Look示人，感覺猶如Cosplay一樣，Mischa也笑言即使現在不是萬聖節也可以做到Cosplay，十分好玩。

葉巧琳（Mischa）最近展開了為期一年、結合遊戲世界的音樂企畫《The Odyssey of Freya》，Mischa在新歌《人間英靈》的MV中，化身成為虛擬人Freya，當中打鬥連場更棄用替身，而MV已於昨6時於YouTube首播。

不過更好玩的是今次MV特別以真實打鬥場面營造打機的畫面，所以Mischa在事前都要認真上堂，學習使用武士刀，Mischa興奮道：「我自己練劍都練咗好多日，有武術指導教我用日本劍，好好玩！其實當初導演Kenji問我，如果要我打得唔得，我話好喎！我自己都想試下，結果就走咗去學劍同打筋斗、吊威吔。好記得自己第一次吊威吔時已做到後空翻，覺得自己好叻，可以去武打方面鑽研一下。」而在拍攝MV現場，Mischa全程親身上陣拍攝每一個鏡頭，也從未想過要用替身，她笑言為做武打巨星鋪路，不過因為配合劇情，吊威吔的場口最終都未有用上，Mischa也坦言有點可惜呢！

打機場口，當然少不了使用大絕打大佬，今次《人》 MV中也有這一幕，而製作團隊特別請來日本火藝師宮窪研（Kiwamu Miyakubo ）設計效果及動作給Mischa，Mischa也沒想過打機畫面可以於真實世界出現，並說：「我係第一個人用呢把火劍，實在太型。其實起初都有少少擔心我揮劍時會驚，不過幕後人員做足安全措施，喺我雙手噴晒水，等我喺非常安全情況下耍劍，所以大家要留意最核爆型嘅揮劍一刻。」

不講不知，其實在〈人間英靈〉MV拍攝前夕，陳柏宇（Jason）已從工作人員口中得知Mischa為了這個MV付出了不少，為了給對方打氣，於拍攝當日Jason偷偷前來探班，為Mischa帶來驚喜。Mischa說：「陳生探班非常驚訝！點知原來佢係打完波跟住過嚟，佢話還返個人情俾我，咁叫還人情？佢做過啲咩？手信都冇帶嚟。不過OK，露個面，但我覺得佢仍然爭我嘅債係未還晒。」話雖如此，Mischa還是感激Jason的窩心舉動，為她在艱辛的拍攝過程中注入能量。