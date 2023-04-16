葉巧琳為新歌《綜藝魂》MV狂隊酒 奉旨喪食零食

葉巧琳(Mischa)去年展開的音樂企畫《The Odyssey of Freya》，繼去年推出單曲《人間英靈》及《勇者鬥惡言》後，繼續探討人生百態，新歌《綜藝魂》是Freya的前傳， MV中的Mischa回到現實世界，化身丈夫有外遇、面臨婚姻破裂的人妻。而為了演繹婚姻失敗的空虛感，Misha經常借酒消愁，全部均是真飲酒，她更趁機放肆吃零食。

逃避現實扮無事

Mischa表示，「我這個人妻一直扮冇事，喺其他朋友面前，扮到係perfect family，但私底下都有好多問題，到最後究竟會否祝福老公同另一半嘅幸福？看過MV便會明白Freya走入虛擬世界的原因。」為了演繹那份婚姻失敗、內心空虛的感覺，Mischa在片中經常借酒消愁，但沒想到，竟然全程真飲酒！Mischa也道：「我從未試過拍任何嘢係真飲酒，製作團隊竟然唔係俾利賓納我飲而係真酒，其中一幕我更要一啖清晒佢，我諗拍到半路我已經飲咗三分一支紅酒。」幸好Mischa飲酒唔會面紅，而且更可以幫助她的演出，Mischa說：「有啲人飲酒可以吐真言同埋卸下珈鎖、面具，而我真係將自己最真實嘅嘢釋放出嚟，有一幕喺車上面喊嘅場面，飲酒都好幫到我釋放情緒。」除了釋放情緒，Mischa也釋放食慾，事緣為了拍MV，Mischa努力戒食餓足三日，好等上鏡不會水腫，直到拍攝當日Mischa遇上要食零食的場面，她就毫不猶豫盡情吃個夠，她笑言：「真係食得好開心，多謝導演嘅安排！」