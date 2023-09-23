葉巧琳赴日本拍MV遇熱浪曬傷 延續自家製RPG Game音樂企劃

葉巧琳（Mischa）與團隊創作了《THE ODYSSEY OF FREYA》這個RPG Game故事，繼《人間英靈》、《勇者鬥惡言》及《綜藝魂》後，今次新作《無窮盡》說的是拳術師Aphrodite的故事，在現實世界他與Mischa是青梅竹馬的好友，進入遊戲世界，他就是保護Freya的角色，在《人間英靈》中被武士所殺，之後重生、 Restart，並一路受到Freya的感召，重回最終戰。他無限復活，直至打贏終極Boss為止。雖然這是Aphrodite的使命，沒完沒了地重覆，但他卻未有絕望。

雖然《無窮盡》的故事是延續《THE ODYSSEY OF FREYA》的脈胳發展，但Mischa將它套用在自己歌唱事業上，她說：「林寶有提議用熱血或傷感或接受嘅態度去唱，甚至係想像首歌講緊自己嘅事業，呢個切入點同《無窮盡》嘅Concept不謀而合：「出道到而家10年，一直用好多方法，嘗試突破去做出成績，但而家嘅我已經唔會咁諗，我只會諗呢個Moment做緊我喜愛嘅嘢，而唔會諗未來會得到乜嘢而去做嘅一個Project。呢個Project改變咗我一啲固有思想，唔需要諗Future係點，因為控制唔到，呢一刻最重要。」