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娛樂
2023-09-23 11:58:26

葉巧琳赴日本拍MV遇熱浪曬傷 延續自家製RPG Game音樂企劃

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葉巧琳赴日本拍MV遇熱浪曬傷 延續自家製RPG Game音樂企劃

葉巧琳赴日本拍MV，拍攝期間正值日本被熱浪侵襲。

葉巧琳（Mischa）與團隊創作了《THE ODYSSEY OF FREYA》這個RPG Game故事，繼《人間英靈》、《勇者鬥惡言》及《綜藝魂》後，今次新作《無窮盡》說的是拳術師Aphrodite的故事，在現實世界他與Mischa是青梅竹馬的好友，進入遊戲世界，他就是保護Freya的角色，在《人間英靈》中被武士所殺，之後重生、 Restart，並一路受到Freya的感召，重回最終戰。他無限復活，直至打贏終極Boss為止。雖然這是Aphrodite的使命，沒完沒了地重覆，但他卻未有絕望。

雖然《無窮盡》的故事是延續《THE ODYSSEY OF FREYA》的脈胳發展，但Mischa將它套用在自己歌唱事業上，她說：「林寶有提議用熱血或傷感或接受嘅態度去唱，甚至係想像首歌講緊自己嘅事業，呢個切入點同《無窮盡》嘅Concept不謀而合：「出道到而家10年，一直用好多方法，嘗試突破去做出成績，但而家嘅我已經唔會咁諗，我只會諗呢個Moment做緊我喜愛嘅嘢，而唔會諗未來會得到乜嘢而去做嘅一個Project。呢個Project改變咗我一啲固有思想，唔需要諗Future係點，因為控制唔到，呢一刻最重要。」

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《無窮盡》的故事是延續《THE ODYSSEY OF FREYA》的脈胳發展。 這次為了《無窮盡》MV，葉巧琳於千葉縣富津市的富津岬展望台拍攝。 這次為了《無窮盡》MV，葉巧琳於千葉縣富津市的富津岬展望台拍攝。 MV特別邀請了港產特技人Ace參與演出。

MV方面，因為這次是有關拳術師的故事，所以他們特別邀請了港產特技人Ace參與演出，扮演拳術師一角。Ace曾受邀參與PS5遊戲《影之刃零》Motion Capture製作，精於Parkour（飛躍道），Lip Sync的部份，但因為拍攝期間正值日本被熱浪侵襲，氣溫極高，她都曬傷了，她回憶道：「因為Location離東京都幾遠，拍MV嗰4日都冇乜瞓過，每日凌晨3點幾就要起身化妝整頭。天氣日日體感都39度，我嗰幾日係直情曬燶咗手背、額頭同埋臉，成個人黑咗兩度，化妝品要用深兩度嘅色！但出到嚟超級靚，喺展望台上面，雖然被風吹到變癲婆，但影出嚟嘅Shot超靚！而且有啲畫面同真正嘅RPG Game《Final Fantasy VII》都好似，我一睇到都尖叫咗！」

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