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娛樂
2023-12-07 12:15:55

葉巧琳首度現場挑戰126字急口令式歌詞獨白 獲粉絲送驚喜慶生眼濕濕

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葉巧琳舉行《The Odyssey of Freya ：KKBOX搶先廳新碟分享會》。

葉巧琳舉行《The Odyssey of Freya ：KKBOX搶先廳新碟分享會》。

葉巧琳Mischa用上一年半的時間，以電子遊戲世界作主題的音樂企畫《The Odyssey of Freya》專輯最近終於推出，早前Mischa亦趁機舉行了《The Odyssey of Freya KKBOX搶先廳新碟分享會》，一口氣唱出全碟歌曲，當中挑戰126字急口令式歌詞獨白，讓粉絲現場感受新歌帶來的震撼，而粉絲送上生日驚喜，令Mischa感動到眼濕濕。

在分享會上，Mischa邀請了監製Edward Chan、填詞人林寶及專輯創作總監Kenji Wong分享製作《The Odyssey of Freya》的始末，她表示：「某日我哋喺Studio閒聊，傾接住落嚟要做乜嘢角色，Edward話我玩咁多舞台劇音樂劇，咁鍾意角色扮演，不如就創造一個角色出嚟，聽落覺得幾正，呢個Project就由嗰日開始。認識我嘅朋友都知我超級鍾意虛擬世界，我甚至唔介意停留喺裏面我都好開心，所以今次能夠將我畢生咁喜歡嘅一樣嘢，融入喺音樂入面，實在不得了，我而家死而無憾。」難得同樣愛打機的林寶與Kenji，知道Mischa的想法後也十分有興趣參與其中，最終這個創作班底亦由此誕生。《The Odyssey of Freya》創造了一個虛擬世界與故事，但同時間亦探討真實世界裡面的大小問題，Mischa說：「我哋裏面探討好多人生會經歷的事情，但同時亦希望藉着呢張專輯，可以俾到大家一啲方案，點樣去面對人生裡面不同嘅挫折與難關，點樣去釋懷，同時解決呢啲事情，熱血地打拼落去。」

葉巧琳獲粉絲送驚喜慶生，令她感動得眼濕濕。

葉巧琳獲粉絲送驚喜慶生，令她感動得眼濕濕。

在分享過專輯製作意念與製作過程後， Mischa便隨即為粉絲獻唱《The Odyssey of Freya》中的歌曲，包括《人間英靈》、《勇者鬥惡言》、《綜藝魂》、《無窮盡》及最新作品《史詩式完結》，其中在演繹《無窮盡》的時候，現場不少粉絲都早有準備，帶來螢光棒跟著音樂打Call，而Mischa首度公開表演以急口令的形式，一口氣講出《無窮盡》中126個字的獨白，見她揮灑自如輕鬆完成，現場粉絲都感到嘆為觀止，紛紛瘋狂尖叫起來。

Mischa有備而來，做出精出的演出，粉絲們其實也準備了小驚喜還擊。事關活當天快到Mischa生日，粉絲早已準備了Mischa最愛漫畫蠟筆小新造型蛋糕和香檳為她慶生，看見粉絲拿出蛋糕與美酒，Mischa也始料不及，見到最愛的小新更頻呼「好得意！」兼眼濕濕呢！在慶生過後，Mischa再來一個心意回贈，找來好友電影配樂師波多野裕介為《無窮盡》填上日文歌詞，於當晚來個一夜限定的Acoustic版本，有在場粉絲更開心得用日文大叫「好幸福」呢！

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活動過後，Mischa開心表示：「見到《The Odyssey of Freya》呢隻碟，直頭『嘩！』一聲，因為之前淨係喺PDF睇到個樣，但而家攞上手，好實在，好靚，而且仲用咗我喺MV裏面一套衫嘅繩做腰帶為專輯打結，而家就好似拆禮物咁。親眼睇到碟中繪本嘅畫，再加上成個設計，完成度係非常之高，所以實在好開心有一份咁好嘅禮物。」

葉巧琳首度現場挑戰《無窮盡》中126字急口令式歌詞獨白。 葉巧琳獲粉絲送驚喜慶生眼濕濕。 葉巧琳以電子遊戲世界作主題的音樂企畫專輯最近終於推出。
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