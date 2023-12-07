葉巧琳首度現場挑戰126字急口令式歌詞獨白 獲粉絲送驚喜慶生眼濕濕

葉巧琳Mischa用上一年半的時間，以電子遊戲世界作主題的音樂企畫《The Odyssey of Freya》專輯最近終於推出，早前Mischa亦趁機舉行了《The Odyssey of Freya ：KKBOX搶先廳新碟分享會》，一口氣唱出全碟歌曲，當中挑戰126字急口令式歌詞獨白，讓粉絲現場感受新歌帶來的震撼，而粉絲送上生日驚喜，令Mischa感動到眼濕濕。

在分享會上，Mischa邀請了監製Edward Chan、填詞人林寶及專輯創作總監Kenji Wong分享製作《The Odyssey of Freya》的始末，她表示：「某日我哋喺Studio閒聊，傾接住落嚟要做乜嘢角色，Edward話我玩咁多舞台劇音樂劇，咁鍾意角色扮演，不如就創造一個角色出嚟，聽落覺得幾正，呢個Project就由嗰日開始。認識我嘅朋友都知我超級鍾意虛擬世界，我甚至唔介意停留喺裏面我都好開心，所以今次能夠將我畢生咁喜歡嘅一樣嘢，融入喺音樂入面，實在不得了，我而家死而無憾。」難得同樣愛打機的林寶與Kenji，知道Mischa的想法後也十分有興趣參與其中，最終這個創作班底亦由此誕生。《The Odyssey of Freya》創造了一個虛擬世界與故事，但同時間亦探討真實世界裡面的大小問題，Mischa說：「我哋裏面探討好多人生會經歷的事情，但同時亦希望藉着呢張專輯，可以俾到大家一啲方案，點樣去面對人生裡面不同嘅挫折與難關，點樣去釋懷，同時解決呢啲事情，熱血地打拼落去。」