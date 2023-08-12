葉念琛新作《不是你不愛你》碌盡人情卡 邀「翻版林明禎」Miko坐鎮

葉念琛執導的全新作品《不是你不愛你》，請來有「翻版林明禎」之稱的大馬女神Miko客串。

由葉念琛執導的全新作品《不是你不愛你》近日低調開拍，已曝光的男女主角，分別由新一代文青女神Mandy譚旻萱出演「阿寶」，男主角則遠道從台灣邀請了新生代男神、在電影《刻在你心底的名子》擔正而人氣急升的陳昊森。

擅長拍攝愛情電影的葉念琛，男女主角都是近年娛樂圈的後浪，為打做影壇新「細」力，葉念琛在選角上，大前題以年輕為主，當中年紀最細的只有19歲，據知她仍在求學階段，戲份絕不遜於女主角Mandy，首度踏足影壇便身負重任。