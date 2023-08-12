葉念琛新作《不是你不愛你》碌盡人情卡 邀「翻版林明禎」Miko坐鎮

由葉念琛執導的全新作品《不是你不愛你》近日低調開拍，已曝光的男女主角，分別由新一代文青女神Mandy譚旻萱出演「阿寶」，男主角則遠道從台灣邀請了新生代男神、在電影《刻在你心底的名子》擔正而人氣急升的陳昊森。
擅長拍攝愛情電影的葉念琛，男女主角都是近年娛樂圈的後浪，為打做影壇新「細」力，葉念琛在選角上，大前題以年輕為主，當中年紀最細的只有19歲，據知她仍在求學階段，戲份絕不遜於女主角Mandy，首度踏足影壇便身負重任。
而圍繞住女主角Mandy身邊的好友，同樣是年輕一代演員，包括憑電影《媽媽的神奇小子》入圍金像獎「最佳男主角」及「最佳新演員」的梁仲恒等，合共超過十位的年輕演員參與演出。另外，還有演技派的袁富華座陣，以及在影壇相當有經驗的前輩演員，出演男主角陳昊森的父親，更是他從影以來，首次擔任父親的角色。
除此之外，葉念琛更碌盡人情卡，請來有「翻版林明禎」之稱的大馬女神Miko黃潔琪客串，更召喚了「反骨琪」蔣家旻、以及Anjaylia陳嘉寶歸隊參與《不是你不愛你》演出。據知，其餘客串名單陣容同樣精彩，包括有冠軍級男團成員、樂壇大隻唱作男歌手等。今次由葉念琛自編自導及監製的新作《不是你不愛你》，故事以「一場淚流成河的戀愛」作賣點，提醒觀眾，記得帶紙巾入場。