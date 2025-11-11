葉念琛盛讚談善言必登影后寶座 GAO突破自我增梁仲恆獲封MVP

談善言、袁富華、梁仲恆主演，GAO@COLLAR（沈貞巧）特別演出的年度舞台劇《鱷魚之吻》，一連八場在香港演藝學院歌劇院的演出圓滿結束，獲得各界好評。 出品及編劇葉念琛在謝幕時，特別談到談善言與角色的契合度：「阿談與《鱷魚之吻》的鍾家寶有相似之處，也有不一樣的地方。她沒有家寶那份固執，但我相信相同的是她必能如角色一樣，成為三屆影后！」他同時感謝投資方棋人香港老闆小霖，及所有台前幕後人員讓他圓夢製作舞台劇。

阿談雖首次參與舞台劇，但八場演出都獲得台前幕後肯定，得到葉念琛謝幕時的高度讚賞，阿談即時以白恤衫蒙頭，尷尬怕醜，台下一片掌聲後，阿談深度鞠躬，感激觀眾，事後阿談回應說：「去到第八場真係覺得好唔捨得，除咗係自己角色嘅道別之外，都係我同每一個角色第一次道別。多謝觀眾喜歡我的演出。」她坦言初踏台板時充滿不確定性，但團隊的支持讓她順利完成演出。 作為舞台劇前輩的Ben哥也大讚阿談舞台表現：「談善言吸收能力好強，排練時已經一次比一次好。親身『踏台板』體驗與觀眾的交流後，她的演出更加踏實。」他更鼓勵阿談多參與舞台劇，會令演出更有得着，同時透露自己將繼續活躍於舞台劇領域，目前已有數個合作項目正在籌劃中。

至於被觀眾譽為「全劇MVP」，不少場口都不禁令台下觀眾發笑的梁仲恆，謙虛回應：「全劇MVP又唔敢當，都係大家台前幕後嘅努力成果。其實都想做多啲喜劇，我都鍾意做喜劇。」 特別演出的GAO（沈貞巧）分享了突破自我的過程，從對無耳機演唱的忐忑到最終享受舞台，她感悟到：「第一個感覺是鬆一口氣，第二個感覺是『冇仇報』（沒有回頭路）！這次經驗讓我學會，每人每天的狀態都不同，即使每天說著相同的台詞，感受也會不一樣。關鍵是接受當下的自己，做得好與不好都是一個事實。今次真是一個好好體驗，我第一次冇用ear mon表演。既然沒有回頭路，就無須恐懼，這是我從團隊中學到最寶貴的一課。」她特別感謝團隊支持，讓她能夠完成這次難得的表演體驗。 《鱷魚之吻》透過台前幕後的緊密合作，不僅為觀眾帶來精彩的戲劇體驗，更見證了香港戲劇界的傳承與創新。劇組成員之間的相互欣賞與專業交流，成就了這場專業演出。最後亦正如導演陳焯威在謝幕時強調：「劇場同藝術都需要同觀眾溝通渠道，所以無論係電影電視或者係舞台都需要觀眾繼續支持，我哋劇場再見！」