葉振弘@P1X3L新歌獲Wyman填詞 自爆中學單戀女仔慘食白果

P1X3L成員葉振弘（Marco）日前推出全新個人單曲《半途而廢手冊》，新歌得到黃偉文(Wyman)「加持」，作為後輩的Marco直言受寵若驚：「好開心可以邀請到Wyman填詞！本身覺得冇可能搵到，因他在樂壇很有輩份及地位；而我作為一個新人，難得有機會跟他合作，我會好好珍惜這個機會！」

《半途而廢手冊》不單單是一首情歌，更多是關於成長與選擇，Marco把自己的親身經歷及聽demo後的想法與Wyman分享，然後由Wyman將之轉化成一個新的故事放到歌詞之中。 Marco自爆中學時期沒有拍過拖，但曾默默地單戀過一位女生，錄音時亦想著這段經歷讓自己入戲，他說：「其實中學時期我沒有拍過拖，當時單戀了一個女仔很長時間，過程中我知道是沒有可能，但又想嘗試繼續下去，去到最後當然沒有一起。現在回想起，只能說一句為甚麼不早點放下呢？」