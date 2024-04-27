葉振弘@P1X3L新歌獲Wyman填詞 自爆中學單戀女仔慘食白果

P1X3L成員葉振弘（Marco）日前推出全新個人單曲《半途而廢手冊》，新歌得到黃偉文(Wyman)「加持」，作為後輩的Marco直言受寵若驚：「好開心可以邀請到Wyman填詞！本身覺得冇可能搵到，因他在樂壇很有輩份及地位；而我作為一個新人，難得有機會跟他合作，我會好好珍惜這個機會！」
《半途而廢手冊》不單單是一首情歌，更多是關於成長與選擇，Marco把自己的親身經歷及聽demo後的想法與Wyman分享，然後由Wyman將之轉化成一個新的故事放到歌詞之中。 Marco自爆中學時期沒有拍過拖，但曾默默地單戀過一位女生，錄音時亦想著這段經歷讓自己入戲，他說：「其實中學時期我沒有拍過拖，當時單戀了一個女仔很長時間，過程中我知道是沒有可能，但又想嘗試繼續下去，去到最後當然沒有一起。現在回想起，只能說一句為甚麼不早點放下呢？」
Marco入行後想法變得成熟，說起新歌還有另一番體會，他說：「收到Wyman的歌詞後，看完後第一個感受是『為甚麼不早一點放下呢？』一段關係中差不多走到盡頭的時候，當然會覺得很不捨，但如何努力過都沒有可能的話，為甚麼不早點move on呢？但人就是這樣，說出口很容易，但當去到此情此景又未必做到，最後只能安慰自己『早啲放低咪好』。」 拍攝《半途而廢手冊》MV時，Marco分別飾演兩個階段 ——求學時期及投身社會的打工仔，與女主角Jackie戴妙珊有多場對手戲。Marco讚對方是個好演員，雖然二人在拍攝當日才認識，但即時要有火花，不論是飾演學生還是打工仔，雙方很快就培養出默契，自然流露去飾演不同戲份。Marco透露現時正積極準備首個演唱會，不論是服裝、歌單、心態、體態各方面都在努力中。