葉振弘Marco騷老鼠仔與粉絲慶23歲生日：就算幾多打擊，P1X3L都唔會跌低

P1X3L成員葉振弘(Marco)於周日(24日)23歲生日，一班「馬卡龍」(Marco粉絲)專程為偶像舉行生日會，其胞弟Manson亦有到場支持，令他開心又感動。在Marco成長的路途裡，P1X3L兩位隊員Phoebus和George佔了最重要位置，當然「馬卡龍」給他的支持，亦相當重要，「我想繼續唱歌俾你哋聽！請你哋要繼續支持我，等我嘅作品，仲有等我哋嘅演唱會！就算有幾多打擊，P1X3L都唔會跌低，越變越強先對得住大家嘅支持。」

教粉絲跳新歌 《 BOMB 》舞步

Marco在生日會上唱了自己solo歌曲《海島與少年》，又與粉絲大玩遊戲，包括以訛傳我、Bingo和大抽獎。Marco更親自教粉絲大跳P1X3L新歌《BOMB》的舞步，看到Marco露出手臂「老鼠仔」肌肉跳舞，粉絲熱情地尖叫，爭相與偶像拍照留念！被問到今年的生日願望，Marco表示：「希望P1X3L繼續進化，越嚟越強大，越嚟越多好作品！一切順其自然，希望所有人都有更多正能量，一齊過得更快樂！」Marco對自己的目標也有新的看法，想做更多不同類型的音樂，擴闊自己的視野和眼界，多些感受和學習身邊的事物。Marco打算生日正日靜靜地過，自己休息一下hea下，睇電影打機就是他生日的最佳娛樂。