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娛樂
2024-01-12 19:00:43

葉振棠以健康理由告別樂壇 80歲大壽邀群星推出最後專輯

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葉振棠今日開記者會，宣布推出合唱專輯《葉振棠80》。

葉振棠今日開記者會，宣布推出合唱專輯《葉振棠80》。

葉振棠縱橫歌壇數十載擁有不少大熱作品，金曲包括《忘盡心中情》、《大內群英》、《戲劇人生》和《我來自潮州》等，多首上世紀80年代的電視劇主題曲至今仍為樂迷津津樂道，適逢下個月便是其80大壽，他希望去做一件有意義的事回饋社會，經與工作團隊商量後，大家覺得既然他有那麼多電視金曲，不如去找不同類型的演藝界朋友跟他一起灌錄全新版本，推出這一張經典電視歌曲合唱專輯，既有紀念價值，又可以幫助有需要人士，更有傳承的意義，確實一舉數得，因此便誕生了這張名為《葉振棠80》的合唱專輯。

在今天(12)的發布會上，葉振棠表示：「很高興由萌生這個計劃時便得到很多歌手和演藝界朋友的支持，包括譚詠麟、劉德華、葉麗儀、張衛健、夏韶聲、太極樂隊的Joey Tang 雷有暉(Patrick)，極少開金口的梁小龍和米雪，以及《中年好聲音》的周吉佩和李佳等，他們參與我合唱這些經典歌令這張專輯別具義意，他們更不收分文，義務幫手來撐我，專輯預計3月份便會推出，但因版權關係，只會限量印製5千張，絕不加印，內裏的歌曲亦不會收錄於其他雜錦碟內。」葉振棠續說，推出這張合唱專輯其中的一個目的便是回饋社會，所有在扣除一切開支後，這張《葉振棠80》專輯餘下的收入便會全數捐給奧比斯眼科醫院。作為受惠機構奧比斯眼科醫院的總幹事劉慧思亦有親臨發布會現場，致送記念品給棠哥和專輯出品人環星娛樂張國林，答謝他們今次的善舉。

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《葉振棠80》專輯餘下的收入會全數捐給奧比斯眼科醫院。

《葉振棠80》專輯餘下的收入會全數捐給奧比斯眼科醫院。

今年辦告別演唱會

接着大會播放過群星祝賀視頻，當中譚校長說：「為何棠哥你找我來合唱一首那麼正的歌？當年我和你在同一間夜總會工作，今天大家做善事眾志成城，為這首合唱歌注入新養份。」張衞健說：「我和棠哥好像扯不止關係，但今次我們的合唱歌是《醉凡麈》，那是我曾參與的電視劇《少年英雄方世玉》主題曲，今次更可以做善事非常有意義。」夏韶聲說：「可以為奧比斯籌款是棠哥一個很好的願望，所以大家也很支持他。」葉麗儀說：「很高興有機會再和棠哥合作，但他起初說把《笑傲江湖》給李佳唱真的有點不開心，不過想深一層，她的歌聲也很不錯，現在我並不太熟悉我和棠歌的合唱歌，要多練習，相信出來的聲音會很甜美。」李佳說：「很榮幸可以和棠哥合唱《笑傲江湖》，也很感謝Frances老師讓給我這首歌，希望不會失禮。」雷有暉說：「棠哥是我很崇拜的偶像，自少便已聽他夾band和電視劇歌。」Joey Tang也表示棠哥是他的偶像，順祝他下月生日快樂，周吉佩則說受到棠哥邀請合唱真的很受寵若驚，在視頻的最後部份更播出明天便可在各大平台欣賞到，由校長譚詠麟和棠哥合唱的《大內群英》，讓大家先聽為快。

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接住司儀Kawaii說棠哥要宣布重大事宜，棠哥說：「因年事已高和身體關係，這張《80》合唱專輯將會是我最後的一張個人專輯，也會於今年舉行告別演唱會。」現場來賓聽到這個消息後也即時鼓掌向棠哥致敬，多謝他長久以來對香港樂壇的貢獻，最後大會推出由奧比斯眼科醫院預備的生日蛋糕，預祝棠哥下月80大壽生日快樂。

今次是葉振棠最後一張個人專輯，他更會於今年舉行告別演唱會。 葉振棠下個月將迎來80大壽。
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