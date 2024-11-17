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娛樂
2024-11-17 13:50:53

葉泓聲小登科 迎娶陳樂榣 一月生龍B 明年下旬再擺酒

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(左起)楊梓菁、袁偉豪、張寶兒、蘇麗珊與男友等，一起來祝賀與見證Gordon及Ally註冊結婚。

(左起)楊梓菁、袁偉豪、張寶兒、蘇麗珊與男友等，一起來祝賀與見證Gordon及Ally註冊結婚。

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葉泓聲(Gordon)與懷孕7個多月的陳樂榣(Ally)，昨日在兩人的一家餐廳內，在家人們及好友見證下，由律師主持婚姻簽字註冊儀式，正式成為夫妻。好友袁偉豪與太太張寶兒及BB，還有楊梓菁及蘇麗珊等，和他們一起分享這份幸福。葉生和葉太選擇這天註冊，他們笑言：「因為呢一日大家得閒，兼且係吉日呀。」

 

 

葉太Ally笑老公鍾意儀式感

Gordon與Ally全程放閃，大晒幸福當Gordon宣讀誓詞時，感動到有點哽咽，他說：「今次我們安排以家人為主，最初諗住心情會好輕鬆，原來誓詞係好感動，我諗明年大宴親朋有更多人一齊見證我地相信更加感動。」葉太Ally笑言：「我就覺得係老夫老妻，Gordon比較鐘意儀式感，我只係好肚餓想食嘢。」

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Gordon對太太情深一吻。 Gordon與Ally終於抽到時間正式結婚。 Gordon與Ally計劃明年下旬再擺酒。 Gordon與Ally正式註冊成為夫妻，大女Aria與二女Mia一齊見證。

問到Gordon近年工作不斷又順利，是否覺得Ally旺夫，Ally搶著說：「我唔敢自己講，不過你(Gordon)讚我就一定接受。」Gordon則說： 「可能係我旺妻呢！因為妳都開新舖，生意興隆喎！最緊要都係大家都順利！」

 

談夫妻相處 Gordon唔敢激老婆

明年1月中預產期的Ally表示，與Gordon商量應該明年下半年擺酒，Gordon補充：「老婆怕熱，會黑面！所以等天氣涼一啲先擺酒，已經計劃明年年尾去滑雪，再去馬爾代夫渡蜜月，因為太太呢兩年一直都陀BB，要享受番二人世界呀，不過我唔捨得兩個女，都係一家人去旅行。」

問到兩人夫妻相處之道，Gordon笑言：「盡量唔好激嬲老婆，大家相處要包容，好彩老婆都易氹。」Ally認為大家最緊要坦白說出感受，兩夫妻不要有隔夜仇。

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