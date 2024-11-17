葉泓聲小登科 迎娶陳樂榣 一月生龍B 明年下旬再擺酒

問到Gordon近年工作不斷又順利，是否覺得Ally旺夫，Ally搶著說：「我唔敢自己講，不過你(Gordon)讚我就一定接受。」Gordon則說： 「可能係我旺妻呢！因為妳都開新舖，生意興隆喎！最緊要都係大家都順利！」

談夫妻相處 Gordon唔敢激老婆

明年1月中預產期的Ally表示，與Gordon商量應該明年下半年擺酒，Gordon補充：「老婆怕熱，會黑面！所以等天氣涼一啲先擺酒，已經計劃明年年尾去滑雪，再去馬爾代夫渡蜜月，因為太太呢兩年一直都陀BB，要享受番二人世界呀，不過我唔捨得兩個女，都係一家人去旅行。」