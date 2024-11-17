葉泓聲小登科 迎娶陳樂榣 一月生龍B 明年下旬再擺酒

葉泓聲(Gordon)與懷孕7個多月的陳樂榣(Ally)，昨日在兩人的一家餐廳內，在家人們及好友見證下，由律師主持婚姻簽字註冊儀式，正式成為夫妻。好友袁偉豪與太太張寶兒及BB，還有楊梓菁及蘇麗珊等，和他們一起分享這份幸福。葉生和葉太選擇這天註冊，他們笑言：「因為呢一日大家得閒，兼且係吉日呀。」
葉太Ally笑老公鍾意儀式感
Gordon與Ally全程放閃，大晒幸福，當Gordon宣讀誓詞時，感動到有點哽咽，他說：「今次我們安排以家人為主，最初諗住心情會好輕鬆，原來誓詞係好感動，我諗明年大宴親朋有更多人一齊見證我地，相信更加感動。」葉太Ally笑言：「我就覺得係老夫老妻，Gordon比較鐘意儀式感，我只係好肚餓想食嘢。」
問到Gordon近年工作不斷又順利，是否覺得Ally旺夫，Ally搶著說：「我唔敢自己講，不過你(Gordon)讚我就一定接受。」Gordon則說： 「可能係我旺妻呢！因為妳都開新舖，生意興隆喎！最緊要都係大家都順利！」
談夫妻相處 Gordon唔敢激老婆
明年1月中預產期的Ally表示，與Gordon商量應該明年下半年擺酒，Gordon補充：「老婆怕熱，會黑面！所以等天氣涼一啲先擺酒，已經計劃明年年尾去滑雪，再去馬爾代夫渡蜜月，因為太太呢兩年一直都陀BB，要享受番二人世界呀，不過我唔捨得兩個女，都係一家人去旅行。」
問到兩人夫妻相處之道，Gordon笑言：「盡量唔好激嬲老婆，大家相處要包容，好彩老婆都易氹。」Ally認為大家最緊要坦白說出感受，兩夫妻不要有隔夜仇。