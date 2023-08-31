葉泓聲為妻搵陪月變代言人 陳樂榣：阿囡未出世就旺我

葉泓聲(Gordon)、陳樂榣(Ally)的愛情結晶品，將於9月初出世，由藝人轉型從商的Ally，早前個人首飾品牌WOW還到上海搞展覽，幾乎忘記自己要準備生BB。體貼的Gordon為了令她產後可以專心休息，而與她一起物色陪月員，不過因為網上資料太參差，又怕信唔過，幸好朋友介紹Care U專業陪月保姆顧問，一站式由產前到產後照顧兼保養，Care U更邀請Ally任代言人，她笑言：「阿囡未出世就好旺我，更醒目旺埋佢自己，出世就有專人照顧，我安心輕鬆晒！」

想學點樣照顧初生B Ally指懷第一胎時，媽媽特別讀了陪月課程來幫她照顧BB，大小事情都有媽咪去做，她說：「記得當時媽媽好辛苦，亦好忙亂，日間補眠幾個鐘之後又要再湊BB ，所以最近她問了很多人意見，想學點樣照顧初生BB，發現原來有個專業陪月員是相當重要。」Ally幸運在朋友介紹下，搵專業陪月期間更成為Care U(悉護專業護理服務)專業陪月服務代言人。「新手爸爸媽媽特別需要陪月，初生BB係要特別細心照顧，媽媽喺坐月嘅日子如果冇好好調理，亦會影響身體復原，我有好多朋友話因為坐月唔好，之後出現後遺症，頭痛又腰痛，有人更為咗搞番好個身子就再度懷孕重新坐月，真係好誇張 !」