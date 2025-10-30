葉泓聲自資七位數追夢望繼續拍劇 劉芷君兼顧學業事業無懼後浪挑戰

前天堂鳥隊長葉泓聲（Gordon）、《聲夢傳奇2》的劉芷君 （Aster ），聯同單車殿堂級名將洪松蔭及前單車港隊代表馬詠茹昨日(29日)現身將軍澳中心，出席「全運同樂日」活動，推廣單車文化，示範專業踏單車動作，又與觀眾大玩互動遊戲，率先為香港貫注十五全運的熱血氣氛。
Gordon從小熱愛運動，曾獲港澳聯校跨欄冠軍，如今是香港明星足球隊成員，每個星期到不同地方踢波，平時則會踩單車機健身，Gordon表示：「今屆全運會，我最想看男子單車公路賽，這是唯一一個粵港澳同步進行的項目，當然我亦寄望李思穎衛冕女子個人公路賽冠軍，另外都會關注田徑與游泳比賽。」Aster則是前香港藝術體操代表隊成員，自然全力支持參與全運會藝術體操比賽的港隊師妹，Aster說：「其實全部體育項目，我都有興趣欣賞，包括游水、單車等等。」
抱恙出席
剛與明星足球隊自大連回港，Gordon身體略感不適，今日仍帶病上陣，現場演繹當年天堂鳥出道作品《登陸太陽》，Gordon說：「以前這首歌經常被取笑，但時代不同，許多酒吧、的士高都愛播舊歌，我準備重新灌錄《登陸太陽》，為大家帶來集體回憶。」Gordon計劃重唱《登陸太陽》打頭陣，明年再推出三首個人單曲，預計自資接近七位數字，他說：「單飛發展不容易，我想先做好這三首歌，希望能找到投資者支持。」近日Gordon有份參演的劇集《巨塔之后》正在熱播，之前有傳他與無綫未有續約，Gordon澄清：「我與無綫仍有合約，期望來年繼續拍劇。」這個星期日（2號）是Gordon生日，正日將身在無錫，隨明星足球隊繼續作賽，Gordon笑言：「加入明星足球隊是我從小到大的夢想，證明自己是明星才能參加！太太也試過跟明星足球隊出埠，她挺喜歡，所以沒有反對我去無錫，返港才補回慶祝吧！」
無懼後浪
同樣是運動健將的Aster，早前曾接受十字韌帶手術，趁休息時間報讀流行搖滾音樂考試證書，獲取A等佳績，Aster雀躍表示：「反正手術後，兩、三個月時間不能做劇烈運動，便報考這個聲樂試，想不到拿了個A，以後可以考慮當歌唱老師，但我的第一志願仍是當歌手！」Aster目前是理工大學工商管理一年級學生，同時兼顧學業與事業，她說暫時並不困難：「大學課程較有彈性，公司也會遷就時間，我渴望盡快推出新歌。」選秀節目《聲秀》正在熱播中，未來又有一班後浪湧至，Aster卻未有懼色：「《聲秀》八強實力不錯，各自有不同特色，其實樂壇一定存在競爭，我相信每個人都有獨特風格，我也會繼續努力，做好歌手本分！」