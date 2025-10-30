葉泓聲自資七位數追夢望繼續拍劇 劉芷君兼顧學業事業無懼後浪挑戰

前天堂鳥隊長葉泓聲（Gordon）、《聲夢傳奇2》的劉芷君 （Aster ），聯同單車殿堂級名將洪松蔭及前單車港隊代表馬詠茹昨日(29日)現身將軍澳中心，出席「全運同樂日」活動，推廣單車文化，示範專業踏單車動作，又與觀眾大玩互動遊戲，率先為香港貫注十五全運的熱血氣氛。

Gordon從小熱愛運動，曾獲港澳聯校跨欄冠軍，如今是香港明星足球隊成員，每個星期到不同地方踢波，平時則會踩單車機健身，Gordon表示：「今屆全運會，我最想看男子單車公路賽，這是唯一一個粵港澳同步進行的項目，當然我亦寄望李思穎衛冕女子個人公路賽冠軍，另外都會關注田徑與游泳比賽。」Aster則是前香港藝術體操代表隊成員，自然全力支持參與全運會藝術體操比賽的港隊師妹，Aster說：「其實全部體育項目，我都有興趣欣賞，包括游水、單車等等。」