葉童老妝夥拍梁家輝 惠英紅催淚片《我愛你！》內地勁收4.2億

梁家輝、惠英紅及葉童是香港影壇重量級演員，演技早已獲得獎項嘉許認證。《我愛你！》集合了三大港星，更讓他們突破性拋開光鮮亮麗的裝扮，洗盡鉛華演平實的老年人，以長者的身份於大銀幕上談情說愛，甚至議論生死，大膽挑戰禁忌，大方聚焦「長者的愛」，誠實地呈現遲暮老人的感情世界，也填補了華語電影在這一題材上的空白。影后惠英紅今次挑戰低下層的平凡單身孤獨婦女，不再是強勢的女人卻仍有倔強一面，是內斂而不敢追求愛情的高齡女性；影帝梁家輝則演老實的廢物回收場老闆，與惠英紅的角色情如兄妹，是無怨無悔照顧患病妻子葉童的好好先生，單純直接，舉手投足都是戲，憂心病妻到心力交瘁以至老淚縱橫的戲份，令人心酸；葉童更是演技大爆發，完全忘我投入演活了患上腦退化的失智老媽，明明老態龍鍾卻又會因痴呆而流露出幼稚的懞懂，極傳神又具說服力，不但我見猶憐，也非常催淚。

在幕後製作花絮的訪問中，惠英紅分享了她對角色面對黃昏戀的看法：「可能因為我們都到了角色的這個年齡，所以都很理解老年人的感情生活和遭遇。也因為是碰到一個很好的演戲對手，在拍攝過程中，說真的我是愛著倪大紅的，因為他就是我的英雄啊。但李慧如退縮了，她不想在晚年互相相愛時，萬一她死了，會傷害他；萬一他死了，她是承受不了。倒不如就不要了，乾淨俐落。她內心是渴望婚姻，卻又沒有那個膽量。」葉童則對年華老去毫無忌諱，非常豁達：「『老』本來是一個尊敬的稱號，但現在我們的價值觀卻把『老』變成貶義，所以才會對老產生恐懼。其實恐懼甚麼呢？我反而覺得我現在才是最好的，我最愛是現在的我，因為終於開始明白自己想要甚麼，喜歡甚麼，需要甚麼。可是大家卻會覺得：『她已經到了那個年齡，她應該要是那個樣子，不可以太可愛！』」對於葉童被指「可愛與年齡不相乎」，梁家輝也表示有同感：「尤其我們做演員，在公眾的視覺下，經常會被人定位：『家輝哥你都一把年紀，就不要那麼活潑啦！』我很驕傲的是，可以通過我這個角色來表達出這一種愛情的存在！人生總有終點，我們短短的人生裡，為甚麼不能讓這個人生都充滿著愛？那個愛，不是宣之于口的那種，是潛移默化在生活當中，從開始一直愛到最尾，用行為去表達，這種愛才是最愛，就是我跟葉童在電影裡演出來的那種……一生一世。」梁家輝最後補充，希望大家看完《我愛你！》這部電影後，除了欣賞、歡樂、感動、被觸動之外，也可以想一下，我們活在當下怎樣可以把需要表達的愛，盡量表達出來。