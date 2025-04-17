葉童被內地狂粉拖落車惹非議 事後回應超大方

葉童在大陸人氣一直高企，最近又因為參加《乘風2025》令她的粉絲數量大增，她每到之處都有一大批fans到場等候。近日網上流傳一條葉童被一名年長的女fans夾硬拖落車，但她全程保持笑容，事後更為該名fans護航，其貼心舉動令不少人大讚。

影片見到有一名婦人走到葉童的座駕，當時葉童已經坐在車上向外面的fans笑住揮手。當時她的保鏢隨即拉著那名婦人，但對方為近距離跟葉童接觸，一直都不願離開，不停掙扎，更伸手向葉童面前，葉童亦跟她握手。沒料到對方竟然把葉童拖落車，葉童繼而和對方擁抱一下，但對方仍不願離開，工作人員再把女fans帶離葉童的座駕。

葉童︰被她對我說的話感動了

影片在網上流傳之後，有不少人指該名fans的行為過分，亦有人認為工作人員強行拉走對方欠妥當。其後葉童在微博發文回應說︰「謝謝大家的關心，我沒有受到驚嚇，大家距離較遠，沒有聽到那位熱情的影迷對我說的話，其實不是她把我拽下車，是我因為被她對我說的話感動了，我才走下去和她擁抱的。她說：『葉童我和你一樣大，我不知道這次怎樣買票，我就只能在這裡等，我喜歡你好多年我終於見到你了。』」

至於工作人員被指行為過份，葉童就說︰「事後工作人員與她溝通，她也真誠道歉，再也沒有過於激動的行為。不理智的言行不可取，但也希望大家不要只是看圖或看視頻說話，有時我們眼睛看到的並不是事實的全貌。」