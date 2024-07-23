葉童被四眼男破口大罵嚇到不懂回應 網民︰素質真低

葉童早前到杭州工作，並在當地舉行一連兩場的《新白娘子傳奇30年演唱會杭州站》。完成工作之後，葉童昨日到機場準備離開之前，應在場的fans要求逐一為他們簽名。期間一名四眼穿上紅色花花衫的男子突然衝向葉童邊，並要求合照，但遭到工作人員阻撓，之後該名男子隨即破口大罵︰「拍個照不行呀？有什麼了不起的，哎呀！一個破演員有啥用啊！拍照不行！」
葉童被嚇倒
葉童當時呆若木雞，不懂反應，工作人員亦立即送她入閘離開，令原本愉快的簽名活動中斷。有關片段以「完全嚇到了葉童，真瘋」為題在大陸多個平台瘋傳，不少網民斥該名男子沒有禮貌、搏出位、「素質真低」、「別人憑什麼要慣著你，不同意還在那破口大罵」。有網民認到該名男子只是專愛跟明星集郵，並不是真心喜歡葉童。
葉童︰機場不是最佳互動的地方
葉童當晚在微博回應此事，她寫道︰「每個人表達喜歡的方式不同，感受到了大家的熱情，只是機場對我來說不是最佳互動的地方。請不用擔心，一點小插曲不會影響心情，因為仍沉浸在和新白迷們相聚的喜悅中，愛是克制，建議大家在表達喜愛時更多些理性和冷靜，互聯網上看到的只是片面，也請大家對每個人都多一點善意和包容。」據了解，花衫男其後在小紅書向葉童道歉。