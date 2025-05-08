葉童黃德斌抵馬來西亞演出《唔講得》  吉隆坡站三場門票火速售罄

葉童、黃德斌近日聯袂抵達馬來西亞首都吉隆坡，為當地觀眾傾情演繹由香港劇團「進念．二十面體」精心製作的黑色話劇力作《唔講得》。該劇由香港駐雅加達經濟貿易辦事處鼎力支持，並由 W Productions 協辦，將於5月9日與10日在吉隆坡表演藝術中心 (KLPAC) 展開僅限三場的珍貴演出。令人矚目的是，演出門票已全部售罄，充分展現了當地觀眾對兩位香港實力派演員以及這部劇目的高度期待與熱情。在抵達吉隆坡後，葉童與黃德斌等一眾主創人員出席了媒體見面會，與當地媒體分享了此次演出的幕後故事與感受。身兼演員與近期備受矚目的綜藝節目《乘風2025》嘉賓雙重身份的葉童，在談及如何平衡不同類型的工作時，臉上始終洋溢著對表演藝術的熱愛，她坦言舞台擁有著獨特的魅力，能讓她全身心地投入到角色之中，尋找到表演的極致，這是一種讓她無比享受的體驗。

黃德斌 、葉童、楊永德

《唔講得》導演胡恩威也親臨媒體見面會，並特別感謝監制陳善之的積極促成，使葉童和黃德斌加入到這部作品的演出陣容，他笑著向媒體介紹，相較於「進念．二十面體」以往風格前衛且實驗性的作品，《唔講得》在敘事上擁有著更為扎實的劇本和大量的台詞，其目的正是為了更好地與觀眾溝通，拉近觀眾與故事以及角色之間的距離，引發更深層次的情感共鳴。談及為何將吉隆坡選為《唔講得》首個海外巡回演出的城市，胡恩威導演坦誠地表示，這其中包含了「天時、地利、人和」等多重考量，而語言的共通無疑是最重要的因素之一：「馬來西亞的華人社群普遍能講流利地聽懂和廣東話，這對於我們來自香港的創作團隊和演員來說，無疑帶來了一種額外的親切感。」

首次在馬來西亞舞台上與觀眾見面的黃德斌，在分享感受時坦言，他的內心既充滿了興奮，又帶著一絲對新環境的緊張，他對即將到來的演出充滿了期待，希望能將自己最好的狀態呈現在馬來西亞觀眾面前，不辜負他們的熱情。一同出席媒體見面會的還有劇中其他主要演員，包括楊永德及翁煒桐。在隨後的媒體互動環節中，當被問及在現實生活中是否存在難以言說出的秘密時，四位演員都坦率地分享了各自的看法。葉童以她的人生智慧表示，負面的言語往往於事無補，選擇不說，以更積極的心態面對生活才是更明智的選擇。而黃德斌則再次表達了對馬來西亞觀眾的熱切期待，希望通過這部作品與他們建立更深層次的連接。

四位演員特別強調了吉隆坡這一次的舞台與香港的舞台顯著不同，演員與觀眾之間的距離被拉得異常之近，這讓大家感受到一種前所未有的親近感和直接性。這種全新的舞台體驗讓四人感到非常新鮮和激動，非常期待能在如此獨特的舞台上盡情揮灑演技，與觀眾進行更直接的情感交流。主辦方也欣喜地宣佈《唔講得》吉隆坡站的三場演出門票已全部售罄，這一消息無疑為本次演出更添一份熱度與期待，也充分證明瞭本地觀眾對於這部由香港實力派演員領銜主演的精彩話劇的極大關注與支持。