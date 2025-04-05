葉翠翠細仔現為長期病患者 曾做手術周身插喉 ：搵咗個捉鬼師傅上嚟

葉翠翠自爆曾兩度患抑鬱症，而在克服第一次抑鬱後的數個月 ，細仔身體出現問題，嚴重程度可能會失去性命，並指現時細仔已變成長期病患者，需要經常出入醫院。葉翠翠表示當細仔出世之後一段時間，就覺得有問題，不過老公卻認為她只是多疑，到細仔約1歲零3、4個月，有一位中醫說細仔有問題，她立即帶細仔去睇醫生，醫生當時表示如果再拖，就去到不能逆轉的地步，並即時入政府醫院做手術，更插到周身喉。

當時醫生就對她說，幸好她鍥而不捨地醫治細仔，否則細仔很可能會失去性命。事件令葉翠翠十分自責，並表示若不是自己抑鬱就可早一點帶細仔睇醫生，她又表示：「所以我既自責又怪責伴侶，點解佢唔認真咁睇個仔一眼？」而在細仔過了半年病情總算穩定下來後，竟然又到老公生病，令她再次出現焦慮症：「當時係年尾，我發覺老公面色好差，就叫佢去入醫院檢查，開頭佢仲話自己冇事。點知驗完，醫院就叫佢立即入院，當時他入院係以月計，所以我就有埋焦慮症。」她續指有想過送老公去內地醫治，但因為當時疫情需要隔離兩至三星期，醫生對她說老公根本捱不到隔離的日數，最後留港醫治幸好大步檻過。葉翠翠自爆當時以為屋企有鬼：「嗰陣屋企發生咁多事，我直頭覺得屋企係有鬼，我真係搵咗個捉鬼師傅上嚟，但佢話我屋企冇（鬼），所以我都安心些少。」