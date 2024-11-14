葉翠翠自爆出席富豪飯局有得着 學懂成功之道兼拒「婆婆媽媽」

現年43歲前港姐冠軍葉翠翠於2015年與年長6歲的建築師周曉東（Raymond）結婚，先後誕下三子，並淡出幕前，專心相夫教子，近年葉翠翠更成功轉型做KOL，不時在社交網分享生活點滴。葉翠翠日前就拍片自爆早年極愛與年紀較大兼成功人士食飯，當中會有不少得著。

葉翠翠日前在社交網拍片，自爆早年的她很愛與成功的人做朋友，並在他們身上學懂不少成功之道，當中更學識不要「婆婆媽媽」：「喺呢啲人身上會學到好多嘢，首先學到唔會婆婆媽媽，唔會將開心同唔開心都掛喺口邊，嗰啲係日常必經嘅事情，根本上不值一提，佢哋會花更多時間喺應該要學習嘅事情，而佢哋唔會將譬如：啱啱俾人抄咗牌或琴晚同老婆鬧交掛喺後邊，亦唔需要靠第三者嘅說話安撫而得到釋放，因為成功嘅人士係唔需要咁做。」

她提到自己曾問過有甚麼辦法可以成功？「大家有冇諗到個成功人士點答我？佢好簡單就答到我呢個問題，佢話你想成功嘅話就去做你自己唔做嘅嘢。即係話你想更上一層樓就係你唔做嘅事情去突破自己，要突破自己先可以做上一層樓嘅人，可能係決策上面，你會得到更好嘅結果。」

葉翠翠又分享了一個生意人去收購廠的做法：「佢會俾好多訂單去做，令呢間廠去買好多機器，俾個假希望佢，之後就取消訂單，令佢陷入財困，咁就係收購嘅好時機。商業世界唔係你食我就係我食你，好無人性。如果咁樣先成功就不成也罷？咁就注定你係普通人。」