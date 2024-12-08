葉蒨文入馬場被人淋到變亞凡達 換制服變馬會臨時員工

今日沙田馬場舉行《浪琴香港國際賽事》，馬會邀請了韓國巨星Rain擔任揭幕嘉賓。無綫小花葉蒨文亦有入場一碰運氣兼食自助餐，但期間不幸被侍應兜頭淋，令她一身白色的衣服變成全藍色，場面十分狼狽。最後馬會立即安排她穿上員工制服，並為她清洗衣物。葉蒨文亦因此變成馬會臨時員工，十分搞笑。

葉蒨文留言說︰「睇完Rain Oppa演出，就滿心歡喜上去食自助餐。坐低唔夠5分鐘，有一個侍應手攞着一盤藍色嘅飲品喺我後面不小心由頭淋落腰，着咗全身米白色嘅我變咗一個藍色人。跟住馬會馬上安排我除套衫落嚟幫我洗乾淨套衫，於是我就着住佢哋嘅員工制服2小時。」

葉蒨文亦始乎很享受這2小時的時光，她說︰「我周圍見到朋友都話我今日係馬會一日嘅員工，我已經加入咗馬會呢個大家庭。佢哋員工同我傾偈，我仲話︰『我第一日返工我唔傾偈啦，冇咩吩咐我出返去做嘢先！』」