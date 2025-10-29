葉蒨文揚言會努力「造人」 曾展望整情侶passport套獨愛某張相有原因

葉蒨文（Sophie) 、曾展望(GM)昨日(28日）出席《TVB同行新世代節目巡禮2026》，二人大受客戶歡迎，與他們合照的人長排長有。在他們受訪期間，關嘉敏突入，問他們何時結婚、生子，Sophie表示「等關嘉敏先！」之後關嘉敏再問他們今次有沒有兩個人去三個人返，GM即謂：「我哋分床瞓⋯⋯」話未說完，Sophie說：「我哋就算唔會日本都好，都會努力做人，好好做人！」在旁的GM即場被Sophie的說話嚇了一跳，非常搞笑。

日本之旅成真眼濕濕

提到他們日本之旅，Sophie表示非常開心，「好似發咗一場夢咁，知道有得去之後，已經好開心，我就係咁諗係點㗎呢？有幾次都眼濕濕。到埗之後，落到街都覺得好感觸。」GM表示今之擔任導遊角色，主要希望Sophie開心，Sophie聞言大讚他做得非常稱職。GM表示有大概計劃去哪裡、食甚麼，但因為成行的時間比較急，有些餐廳已經來不及訂。GM表示很開心也去到Sophie想去的京都及環球影城。

Sophie表示知道今次出發比較趕急，前後只得3天，有跟GM說不要趕行程，冧爆說到：「有佢同我去已經好開心，做咩食咩都唔係最緊要，係同邊個去最緊要，如果唔得咪下次！」GM聞言說：「有你就得啦！」而Sophie就大讚GM攝影技術了得，令她看上去更美麗；GM就笑謂自己的技術是考驗她的美貌，「睇下可以扣幾多分，點知扣極都咁高分」。