葉蒨文笑談開show似「做緊愛」林子祥仆扁鼻：唞氣舒服咗(有片)

林子祥和葉蒨文完成5場《白頭到老WE ARE ONE》演唱會，接受訪問。(蘇文傑攝)

林子祥(阿Lam)和葉蒨文(Sally)夫妻檔的《白頭到老WE ARE ONE》演唱會，昨晚(13日)在紅館舉行尾場，請來莫文蔚和楊千嬅擔入嘉賓，兩人唱畢《分分鐘需要你》和《選擇》後，請來莫文蔚、楊千嬅、黃博和林德信上台大合唱《敢愛敢做》，場面熱鬧。阿Lam和Sally完show接受傳訪問，Sally表示，臨時邀請莫文蔚和楊千嬅上台，「阿Lam都唔知，我知佢哋嚟就即刻text佢哋，本來唔想話俾佢哋知，但因為Eason好擔心佢個頭髮，咁女仔會更擔心，所以話俾佢哋知先。」鬼妹仔的她笑言喜歡嘉賓最自然，「我哋個Show係完全講自然，唔係做緊Show，係做緊愛！」阿Lam聞然嚇一跳，竟補充說，「佢係講緊同觀眾『做愛』，要寫清楚。」

棄啟德揀紅館 近距離夠親切 兩人自言未夠喉，阿Lam大爆：「原本有得揀去新嗰邊定呢度(紅館)，我哋揀呢度，因為親切好多，觀眾近好多。」Sally自言感覺好溫暖，好似見家人一樣。談到阿Lam多次落淚，Sally代表解釋，「佢啲感情係攞喺裡面，因為佢好鍾意佢嘅音樂同觀眾，平時見佢冇乜表情，因為佢好鍾意佢嘅音樂同觀眾，佢啲感情就滿晒出嚟。」阿Lam補充說，「咁多年同觀眾想講嘅嘢，都喺晒啲歌入面，所以係好易入咗去。」Sally表示兩人的歌不只談情說愛，更是談大愛。

自言年紀大 除衫感尷尬 談到葉蒨文在演唱會上大解放除衫，大騷fit爆身形，她強調，「我唔係騷身材，係好熱要除衫，件大褸好難跳得郁。」至於阿Lam試圖阻止，他笑言：「有咩可以阻止到佢。」Sally亦大讚老公俾足空間，她直言起初感尷尬，「咁大年紀，唔係幾好意思，同埋咁熱，好拘謹，雖然係好靚。」她自爆跳到一身汗，感到不太好意思，她又表示，「其實我真係好唔想換衫，好想似謝霆鋒咁，完全唔使換衫。」她認為重點是與認識多年的觀眾聚舊。 阿Lam跌完唞氣舒服咗 阿Lam曾透露開show前數天跌傷，他表示撞到有少少黑眼圈，但已逐漸消瘀，「佢真係成塊面撻喺地，起身都唔知發生乜事，真係好shock，我見到個鼻扁晒，成身血，對眼好似唔認得我哋咁，我又唔敢話俾佢知個鼻好似扁晒！當時我諗點樣可以一個人做呢個show？真係上天保祐。」幸好醫生診斸後沒大礙，阿Lam笑言，「我跌一跌個鼻(樑)正番，分分鐘唱歌唞氣仲舒服啲。」

孫女繼承音樂天份 阿Lam冧到爆 日前(12日)阿Lam生日，兒子林德信帶同女兒林明上台為他慶生，兩人指18個大的孫女沒有怯場，Sally指小孫女很有音樂細胞，跟著他們採排都非常享受，阿Lam獲孫女慶生，自言冧到爆。談到朱玲玲為他們拍照，Sally表示對方要跟丈夫往內地工作，故暫未有機會看照片。 Sally完騷狂食炸雞 談到完騷慶功，Sally自爆，「我叫咗一桶炸雞，陣間慶功要食，好耐冇食，我返到屋企乜都唔敢食，餓到死都係照瞓覺，因為要保護喉嚨。」他們表示休息半個月後，將會展開巡迴演唱會，大約11月中會前往佛山、月尾往成都，每個地方做1至2場