葉蒨文61歲生日以4千字長文剖白 曾確診傳染家人

歌手葉蒨文昨日（30日）61歲生日，她於社交網上載了多張與老公林子祥及好友慶生的照片，並以中英對照寫了近4000字長文。內容中，她提到與老公到湖南參加《聲生不息》的經歷，同時透露她今年曾確診新冠肺炎，期間發高燒兩天，劇烈咳嗽，更傳染給家人，經過10日休養後痊癒。Sally寫道：「很幸運，也很感激的是，在回香港之前，我們在廣州接種了第4針疫苗。」她表示與家人在各自的房間隔離，慶幸家中其中一位工人並無染疫，還費盡心思為他們準備食物，不過當他們痊愈後，那個工人就不幸中招。

葉蒨文以長文記錄《聲生不息》的經歷，以「整個事業和生活中最神奇、最受啟迪、最觸及靈魂、最不尋常的過生車之旅」來形容，更因此收到數百封從9歲到50歲以上的粉絲來信。她指林子祥原本在《我們的歌》後，就打算不再拍節目，最後卻改變主意一同參與，節目亦令二人認識了不少新朋友，也得到很多愛。

Sally還透露去年12月經歷了喪母之痛，她在過去60年都是與媽媽或爸爸過生日：「今年是第一年他們不再存在於這個三維空間，但會永遠在我心裡。我會好像他們從來沒有離開地球那樣去生活。」最後更提到她「沙麗」這個名字原來與颱風有關：「在1961年我出生的那天，剛好有被叫做『沙麗』的颱風登陸，所以外公給我取了『沙麗』這個名字。我希望自己只做小颱風，給自己和所有人帶來滋養、愛和成長。」而在慶生大合照中，見好友朱玲玲與老公羅康瑞亦有現身到賀，只見朱玲玲以淡妝示人，非常優雅，被網民大讚依然高貴大方。