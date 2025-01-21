葉蘊儀遭翻炒前夫舊聞 重提被指性慾強致離婚：他不只小三連小四小五都有

葉蘊儀年輕時憑元彪電影《孔雀王子》一炮而紅，當年更紅到台灣及日本，猶記得她到台灣宣傳唱片時，用國語介紹自己「19歲」卻講錯成「洗腳水」，因而被台媒封「洗腳水女神」。

52歲葉蘊儀近日被台灣資深媒體人麥若愚在節目上爆料，指她在1995年嫁給富商陳柏浩，是因男方使出999朵玫瑰花攻勢，她後來心動才嫁入豪門。麥若愚在其YouTube頻道《娛樂頭版頭》指出，曾嫁富商陳柏浩的葉蘊儀，當嫁入豪門後面對監獄般生活，不僅被夫家給她空頭支票，前夫陳柏浩還舉行記者會向她展開大控訴。消息昨晚引起關注，當事人葉蘊儀立即透過社交平台發聲反駁，指前夫未有送她999枝玫瑰，最多一小束玫瑰、幾朶小花而已，並直斥麥若愚的指控是胡說八道，要求對方作出道歉。