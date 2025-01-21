葉蘊儀遭翻炒前夫舊聞 重提被指性慾強致離婚：他不只小三連小四小五都有

葉蘊儀年輕時憑元彪電影《孔雀王子》一炮而紅，當年更紅到台灣及日本，猶記得她到台灣宣傳唱片時，用國語介紹自己「19歲」卻講錯成「洗腳水」，因而被台媒封「洗腳水女神」。
52歲葉蘊儀近日被台灣資深媒體人麥若愚在節目上爆料，指她在1995年嫁給富商陳柏浩，是因男方使出999朵玫瑰花攻勢，她後來心動才嫁入豪門。麥若愚在其YouTube頻道《娛樂頭版頭》指出，曾嫁富商陳柏浩的葉蘊儀，當嫁入豪門後面對監獄般生活，不僅被夫家給她空頭支票，前夫陳柏浩還舉行記者會向她展開大控訴。消息昨晚引起關注，當事人葉蘊儀立即透過社交平台發聲反駁，指前夫未有送她999枝玫瑰，最多一小束玫瑰、幾朶小花而已，並直斥麥若愚的指控是胡說八道，要求對方作出道歉。
前夫非出於豪門
葉蘊儀昨晚（20日）發文回應：「本人樂意傳媒報道我的新聞，但如果你們一直都在報道一些不實的或對我有傷害的新聞請馬上停止。本人並不認識什麼台灣資深傳媒人麥若愚，所以請大家不要再報道不實的內容。想了解本人請直接訪問我不要看三四手資料。 十分感謝！請各傳媒見諒！ 真的忍無可忍！」葉蘊儀澄清前夫家並非豪門、也不是玩具大王，只是鍋碗出口的小小貿易商，更驚爆拍戲的收入比前夫還要多，且結婚的禮金她都沒拿過，她也透露當初結婚的原因：「就是因為他三餐問候關心我，我當時未有計較他們家的經濟狀況，後來才知道這些都是偽善。」
爆料人慚愧道歉
此外，葉蘊儀離婚後為了要保護家人，前夫才會亂指控說她「性慾太強」，她更嬲爆直言：「他中間不只有小三連小四小五都有。那誰是性慾強！？」更驚爆前夫為了不想付贍養費而申請破產。曾傳出葉蘊儀離婚後做過保險、地產，她也一概否認：「我從來沒做保險及房產代理，這25年都是靠以前的積蓄，還有美術教育工作，中間還念了7年的藝術學位，畢業於澳洲墨爾本理工大學。」《娛樂頭版頭》已經將相關的爭議影片下架，而麥若愚已在IG向葉蘊儀致歉，被葉蘊儀指正錯誤後，才知到她並非嫁入豪門，慚愧道歉：「真是媒體不正確的渲染豪門」。