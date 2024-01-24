熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-24 10:20:00

葉諾帆曾遭貨櫃車輾過「斷下體」　花十年時間復健守得雲開簽新唱片公司

分享：
葉諾帆曾遭貨櫃車輾過「斷下體」　花十年時間復健守得雲開簽新唱片公司

據《TVBS》報導，葉諾帆大學時曾出過嚴重的車禍，是被一輛貨櫃車輾過，對他的腰部以下造成嚴重傷害，造成他的脊椎受傷、骨盆破裂，醫生當時還直接對他表示「命根子斷了」，有可能會讓他未來失去生育能力。

台灣《超級紅人榜》出身的男星葉諾帆曾遭貨櫃車輾過，醫生一度告知他「陰莖斷了」，他的下半身也產生後遺症，這輩子都要忍受和疼痛共存。十年過去，葉諾帆努力復健，但沒有放棄，日前加盟了新的唱片公司，推出新專輯。

葉諾帆十年前車禍，沒有令他放棄。 葉諾帆在《超級紅人榜》出身。

車禍後遺症 不能久站也不能久坐

據《TVBS》報導，葉諾帆大學時嚴重的車禍，被一輛貨櫃車輾過，對他的腰部以下造成嚴重傷害，造成脊椎受傷、骨盆破裂。醫生當時還直接對葉諾帆表示「命根子斷了」，有可能會失去生育能力。治療過程當中，醫生曾兩度對葉諾帆的家人發出病危通知，可見當時有多嚴重。不過，葉諾帆並沒有放棄自己，被醫生救回一命之後，他努力復健，花了10年的時間，連走路的方式都要從頭開始學起。葉諾帆感嘆，到現在還有後遺症，右腿有發麻狀況，而且不僅不能久站，也不能久坐。車禍報他連上下樓梯都要放慢速度，這輩子都要和疼痛共存。

男性不育7大原因（am730製圖） 男性不育7大原因︰射精及勃起功能障礙（am730製圖） 男性不育7大原因︰睾丸出現問題（am730製圖） 男性不育7大原因︰精子形態異常（am730製圖） 男性不育7大原因︰精子活動力弱（am730製圖） 男性不育7大原因︰精子數量不足（am730製圖） 男性不育7大原因︰精囊靜脈曲張（am730製圖） 男性不育7大原因︰輸精管閉塞 先天無輸精管（am730製圖）

葉諾帆並沒有放棄自己，日前還加盟了新的唱片公司，推出新專輯， 重新回到螢光幕前。不過他也透露，復健的日子真的很難熬，當時光是要從躺著的床上下床就要花20分鐘，還要1個小時才能雙腳落地，而且還得承受劇痛，讓他連下床復健都要鼓起勇氣。但他現在能夠繼續演藝事業，讓一路以來關心他的粉絲都安心不少。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受