葉諾帆曾遭貨櫃車輾過「斷下體」　花十年時間復健守得雲開簽新唱片公司

台灣《超級紅人榜》出身的男星葉諾帆曾遭貨櫃車輾過，醫生一度告知他「陰莖斷了」，他的下半身也產生後遺症，這輩子都要忍受和疼痛共存。十年過去，葉諾帆努力復健，但沒有放棄，日前加盟了新的唱片公司，推出新專輯。

車禍後遺症 不能久站也不能久坐 據《TVBS》報導，葉諾帆大學時嚴重的車禍，被一輛貨櫃車輾過，對他的腰部以下造成嚴重傷害，造成脊椎受傷、骨盆破裂。醫生當時還直接對葉諾帆表示「命根子斷了」，有可能會失去生育能力。治療過程當中，醫生曾兩度對葉諾帆的家人發出病危通知，可見當時有多嚴重。不過，葉諾帆並沒有放棄自己，被醫生救回一命之後，他努力復健，花了10年的時間，連走路的方式都要從頭開始學起。葉諾帆感嘆，到現在還有後遺症，右腿有發麻狀況，而且不僅不能久站，也不能久坐。車禍報他連上下樓梯都要放慢速度，這輩子都要和疼痛共存。