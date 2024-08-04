葉麗儀演唱會｜三代同堂獲孫女上台獻花 挑戰台上換珠寶

由倫永亮擔任音樂總監，一連兩場的《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》昨晚(3日)於伊利沙伯體育館開鑼；全場爆滿。77歲的葉麗儀(Frances) 狀態弗爆，以嘹亮靚聲獻唱多年來的首本名曲，亦分享自己入行後的故事，也感恩得到家人朋友同行的愛鍚，向觀眾發放愛與正能量。 葉麗儀演唱會昨晚(3日)舉行首場，劉德華、張學友、劉雅麗與糖妹都送上花籃道賀。演唱會於晚上八時十五分開始，葉麗儀在兒子Lewis陪同下步出舞台，身穿綠色晩裝的Frances以一曲《獻出真善美》為演唱會揭序幕。

入行因為一部電視機 演唱會上，說了不少家庭及朋友、事業的故事。Frances在台上娓娓道來：「當年是參加無綫《聲寶之夜》入行，知道有電視機送，於是報名參加。當年面試時唱了一句《When I said I need You》，評判便說：『得喇！你返去喇！』原來是已經入圍，最後還嬴了一部手提電視，更認識了煇哥（顧家煇）與霑叔（黃霑）。」 Frances其中一個環節，選唱了六十年代的經典金曲，如《一見你就笑》、《給我一個吻》、《情人的眼淚》、《相思河畔》及《夢》，更走到台下與觀眾握手，期間有粉絲向Frances送上利是。除了唱歌，Frances表示曾拍過三部電影，其中在電影《難兄難弟》中飾演歌女「葉麗珠」，戲中有一場歌舞。她昨晚便獻唱了戲中的歌曲《紙醉金迷》，並邀請了拉丁舞高手表演，她亦換上彩色的晚裝，十分搶眼。

孫女上台送花 今次演唱會主題是「感恩」，Frances逐一感謝跟她合作過的音樂人，與及今次演唱會音樂總監兼彈琴伴奏的倫永亮；音樂路上兩位重要恩師顧嘉煇、黃霑；還有曾為她作曲填詞的鄭國江、鮑比達、潘源良等。 她感恩身邊有不少好拍檔，她笑說：「好像葉振棠，他最近告別舞台，但去了內地唱歌。還有三個女人的組合，有肥媽，她是大姐大，好照顧我們。另一位就係今晚也有來的陳潔靈，她是我行內的好朋友，她很有智慧，懂的人生哲理深好多，有不開心時，她會開解我。我好珍惜，大家互相扶持。」期間，Frances的16歲孫女Zoe上台獻花，令Frances十分驚喜，跟孫女擁抱，場面温馨。及後，Frances以一曲《Memory》送給所有朋友。

台上換珠寶 今次演出，Frances獲謝瑞麟珠寶贊助名貴首飾，並在台上換首飾。她笑說：「隻戒指鵝蛋咁大隻，換全套首飾唔可以喺換衫嗰兩分鐘換埋。所以人哋台上換衫，我就台上換珠寶。」 為奧運健兒打氣 Frances一向熱愛運動，雖然近來一直在忙於籌備演唱會，但眼球仍離不開電視，一直關注四年一度的奧運。她表示未必會每晚捱夜睇每個項目。不過，每日一起身便打開電視睇highlight。見到中國及香港運動員奪取獎牌，她感到非常興奮及替運動鼓舞，在台上恭喜所有得獎的國家隊及香港隊運動員，在舞台上為國家隊及香港隊打氣。