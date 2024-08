葉麗儀罕有分享大家族背景 多謝外籍老公逾半世紀支持

爸爸間接令自己愛唱英文歌

Frances指父親對她很痛錫,因為她跟父親很像,加上爸爸自小愛聽音樂及唱大戲,對她影響很大。她說:「讀書時,他很有心機教我英文,常說你要成功一定要讀好英文。雖然我在荃灣讀官立小學,但11歲時我考進了去摩星嶺的聖嘉勒女書院,當時因為讀英文書多,我自己有位歌手好鍾意,很喜歡模仿她,就是Connie Francis。」Frances接着唱出多首經典英文歌《Stupid Cupid》、《Lipstick on your collar》、《Where The Boys Are》。

多謝老公51年陪伴

Francis又特別以英文感謝台下的丈夫David,51年來的陪伴及支持,丈夫被感動得眼濕濕。Frances 幸福地說:「喺我生命之中,家庭係最重要,我60歲做祖母,我孫女出世20分鐘我就抱住她,她第一次沖涼都係我,跟住她行每一步,會講第一句說話,第一日返學我都有經歷到,我係好幸福。眨下眼她咁高咁大個,還開始學車,可以做我司機。細孫仔而家都14歲,雖然佢個腦受過創,要坐輪椅同唔識講嘢,但佢係非常開心嘅細路仔。最重要係有好錫佢嘅一家人。」