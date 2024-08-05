葉麗儀罕有分享大家族背景 多謝外籍老公逾半世紀支持

葉麗儀(Frances)一連兩場《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》，昨晚(4日)來到尾場，觀眾反應非常熱烈。Frances感謝專程來港支持的家人，感恩擁有一個幸福家庭。她亦罕有分享大家族背景，令全場觀眾陣陣嘩然。 來到尾場，昨晚不少藝人捧場、包括鄭國江、何麗全、樂易玲、黎瑞恩、邵美琪、肥媽瑪利亞、黑妹(李麗霞)等。是次演唱會主題為「感恩」，Frances感謝觀眾們陪伴她走過音樂旅程，她說：「我心中無限感恩，最先是感謝天主安排我生於葉家。」原來Frances的父母生於大家庭，公公有7位太太，24個子女。 阿爺老當益壯 她說：「我媽咪排第9，叫9姑娘。我阿爺第一個老婆生個8個女，佢60歲時老婆過身，娶了第二個老婆生多7個。我爸爸出世時，我阿爺係80歲，還有個細佬是82歲才生。」她指父母在戰時相遇，預備結婚組一個家庭。他們決定兩個「夠晒數」，於是生了兩個兒子，但小兒子在11個月大時因病過世，幾年後決定多生一個孩子。Frances說：「嗰個就係我喇！真係好好彩，如果唔係我唔會喺度。」

爸爸間接令自己愛唱英文歌 Frances指父親對她很痛錫，因為她跟父親很像，加上爸爸自小愛聽音樂及唱大戲，對她影響很大。她說：「讀書時，他很有心機教我英文，常說你要成功一定要讀好英文。雖然我在荃灣讀官立小學，但11歲時我考進了去摩星嶺的聖嘉勒女書院，當時因為讀英文書多，我自己有位歌手好鍾意，很喜歡模仿她，就是Connie Francis。」Frances接着唱出多首經典英文歌《Stupid Cupid》、《Lipstick on your collar》、《Where The Boys Are》。 多謝老公51年陪伴 Francis又特別以英文感謝台下的丈夫David，51年來的陪伴及支持，丈夫被感動得眼濕濕。Frances 幸福地說：「喺我生命之中，家庭係最重要，我60歲做祖母，我孫女出世20分鐘我就抱住她，她第一次沖涼都係我，跟住她行每一步，會講第一句說話，第一日返學我都有經歷到，我係好幸福。眨下眼她咁高咁大個，還開始學車，可以做我司機。細孫仔而家都14歲，雖然佢個腦受過創，要坐輪椅同唔識講嘢，但佢係非常開心嘅細路仔。最重要係有好錫佢嘅一家人。」