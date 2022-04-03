葉麗儀與囝囝分開食飯 用視像電話撐枱腳

無綫全新綜藝節目《總有歌聲喺隔離》由今日(3日)起一連三個周日晚上十時播出，製作組今次先後請來葉麗儀、陳秋霞、陳曉東、雷安娜、泳兒、艾妮、鄭俊弘、何雁詩、布志綸、車婉婉現身節目詳談近況及為觀眾送上別有意義的歌曲。

首集打頭陣的海外嘉賓，為移居澳洲多時的葉麗儀（Frances）。以良好飲食習慣維持身體健康的Frances，透露因疫情關係已近兩年未有返港，故十分掛念香港的親友。身處澳洲的她，慨嘆疫情後感覺生活少了自由：「悉尼都曾經有三個月封城，我同我個仔雖然住埋同一間大廈，都唔可以坐埋一齊食飯，我最多係煮咗飯拎去阿仔屋企，然後大家再各自喺自己屋企WhatsApp 一齊食飯，當時個心都有啲感慨。」Frances 又笑指最近解鎖了一項與音樂有關的新技能，並獻唱《愛是不保留》為香港人加油，兼祝願香港觀眾身體健康。」