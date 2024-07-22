葉麗儀錄廣告歌一個下午搞掂 顧嘉煇即簽支票出糧

葉麗儀（Frances）日前到新城廣播接受譚玉瑛（阿譚）、何基佑及黃筠兒主持的《QK玉瑛室》訪問，阿譚大讚Frances身形保持甚fit，問她如何保養？Frances透露自己十分自律，絕不暴飲暴食，「尤其我96年得到乳癌，食嘢會好小心，好驚食咗有防腐劑食物，唔食宵夜，亦都會做運動。」

Frances在節目中又提到69年參加無綫《聲寶之夜》歌唱比賽奪冠而晉身樂壇，當中發生了小插曲，「我本來係同前夫一齊參加，佢話獎品有電視機，點知佢臨尾冇去到，而當時評判有許冠傑同顧嘉煇，我好緊張，唱完之後煇哥話幾好，最後攞咗部細電視機返屋企。」個多星期之後，顧嘉煇邀請Frances唱廣告歌，她在一個午餐時間便唱了4、5首，「最開心係一唱完，煇哥就會寫支票，唔會拖數。」

後來Frances再結識當時的「廣告界紅人」黃霑，帶挈她唱了多首廣告歌，「有啲獨唱，有啲合唱，我慣咗大聲唱，但原來合唱要自己收把聲，霑叔係咁叫我企後啲唱，當中有好多學習。」