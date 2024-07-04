著BLACKPINK設計師韓服亮相 死侍賴恩：明年Met Gala著它

電影《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)的賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)、曉治積曼(Hugh Jackman)，以及導演桑里(Shawn Levy)近日開始全球宣傳活動，今早去到韓國首爾四季酒店發布會，3人換上大會為他們提供的韓服新裝見傳媒。
「死侍」賴恩談到這份突如其來的韓服禮物，他說：「我感覺自充滿力量，當我穿上這套衣服時，身體湧現另一股額外力量，就像是超能力，我感非常榮幸。謝謝你們。」當大會司儀向他解釋，他們身穿的韓服，是曾經幫BLACKPINK設計Coachella舞台戰衣的設計師負責，賴恩答到：「那我打算穿著它，參加明年的Met Gala。」
賴恩又稱，他們3人籌備製作這部電影時，有明確遵循的共識，就是要拍一部「有趣的電影」，「我想娛樂世界各地的觀眾，對於我們3個人來說，過去10年裡給我們帶來歡樂的，就是創作有趣的故事，這是我唯一目的，我想盡可能去享受。 」
「狼人」曉治亦非常認同賴恩所說，他稱非常清楚觀眾的期望所帶來的壓力，又稱3位主創對這電影均抱很大的期望，「我扮演狼人這個角色已經25年了，這亦是有狼人這角色出現的第10部電影，但今次賴恩擔任製片人、編劇和主演，他為狼人付出了很多努力，我認為今次的狼人會是最佳的版本。」