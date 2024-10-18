葛民輝拍廣告狂整蠱小薯茄 童童反擊鬧︰你醒啲啦，成碌葛咁

葛民輝(阿葛)夥拍新一代網絡界人氣偶像小薯茄的麗英、童童及朱mic，合作拍攝恒生銀行的全新廣告企劃，廣告初哥的小薯茄首次迎戰轉數快的無厘頭祖師阿葛， 拍攝期間他們全程有傾有講，零隔膜。阿葛非常照顧幾位廣告初哥，跟他們分享拍攝小秘訣。同時愛玩的阿葛首次與小薯茄有對手戲，發揮其搗蛋本色，拍攝時經常即興加插搞笑對白或動作，整蠱小薯茄，考驗他們的招架能力。

阿葛表示今次拍攝勾起不少童年回憶，他說︰「以前𢭃利是如果有一蚊就發達，因為60、70年代經濟低迷，所以利是有一蚊『大餅』都會珍而重之。」

被問到為是次拍攝而作出的部署，朱mic表示努力背稿，同時要保持熱情，而貪靚的麗英自言勤於護膚，保持最佳狀態，至於童童的部署就是壯膽！阿葛在拍攝時整蠱他們，童童趁機在廣告中「反擊」，於其中一幕「神還原」小薯茄中火爆童童的性格，「阿躁」上身大罵阿葛，她對阿葛表示：「我有一個位係要鬧你嘅，我就部署咗個心情。嗰句就係『你醒啲啦，成碌葛咁 ！』我以為你走咗先夠膽講。」其實拍攝時阿葛正在現場一角目擊整個過程，阿葛笑言：「我唔介意，不過會記仇之嘛，我會出post攻擊你。」

首次合作互笠高帽

今次阿葛與小薯茄首次合作，阿葛大讚他們緊貼潮流，指自己不懂打字，只會用手寫板，而且不懂得「P圖」，反稱小薯茄才是他的前輩，小薯茄聽罷表示不敢當，童童反笠阿葛高帽：「你都好潮，拍攝時反應比我哋快好多。」

對小薯茄的印象，阿葛自言最初聽到小薯茄這個名字，以為是卡通人物，後來認得他們就是經常在《雪櫃冷笑話》中出現的年輕人。其實阿葛和麗英曾於同一部電影演出，但兩人沒有對手戲，只在電影的謝票活動上碰頭，阿葛笑指當時覺得麗英是「老漿糊」（意指是「老江湖」），皆因麗英帶着他周圍穿來插去，盡顯「大家姐」風範，身旁的麗英即連忙否認。