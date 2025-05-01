葛民輝靠其他瓣數搵食 洪嘉豪埋怨人工加得少

葛民輝(阿葛)夥拍新生代人氣創作歌手洪嘉豪（嘉豪）、Kiri T及Gordon Flanders，組成星級陣容拍攝銀行全新廣告企劃。廣告一開始嘉豪驚訝自己嘅人工加得少少，與Kiri T同Gordon密斟轉去邊度有得加人工。「高層」阿葛趁機獻計「轉工大法」拉攏他們跳槽加人工，嘉豪調教阿葛：「想加人工，唔一定要轉工嘅，轉出糧戶口都得！」
今次是嘉豪第二次與銀行合作，上一次孖住金牌司儀Do姐鄭裕玲拍廣告，面對口才了得又IQ高的Do姐，嘉豪順利過關；今次拍住出名腦筋轉得快兼無厘頭文化祖師的阿葛，嘉豪都招架得住。同樣是第二次跟銀行合作的阿葛，上一次學到只要好好部署，每一蚊的價值都可以無限放大；今次同嘉豪、Kiri T及Gordon擦出新火花，學到好好部署出糧戶口，就可以爆盡份糧每一蚊的價值。
被問到他們第一次收人工的經驗，嘉豪分享：「我第一份工係喺快餐店做暑期工，出糧戶口都係阿媽幫我搞。」至於他人生的第一份糧有幾多？嘉豪表示：「做咗差不多兩個月暑期工，份糧只得3千多元。」
至於Kiri T爆自己：「我嘅第一份工係喺咖啡店工作，不過未過試用期就被炒，因為我太廢！記得做咗一星期左右，賺到幾百蚊。」雖然第一份工好短又只賺得幾百蚊，Kiri亦有將人生的第一份糧存入小時候媽媽幫她開的儲蓄戶口。出道大概兩年的Gordon表示：「我第一份人工就係幫嘉豪寫歌，一出糧就用嚟交租！而我用嚟出糧嘅銀行戶口，就係屋企樓下最近嘅銀行開嘅。」
跟阿葛同樣是有家室之人的Gordon，坦言太太沒有管著他的錢，反而自己會經常留意銀行的優惠。三位年輕人均表示以前自己選擇出糧戶口較為被動，現在認識了恒生PayDay+，會主動去諗如何將份糧的每一蚊價值爆大。
資歷最深的阿葛繼上一輯拍攝恒生廣告時分享考古有趣事，今次再重溫當年，表示初出來工作時，公司是用支票出糧，他打趣說：「以前出糧會盡量要求收支票，阿媽睇紅簿仔時就唔會知我真實有幾多人工，俾家用可以年年一樣。」被問到出糧的心情，阿葛再次發揮其搞笑又到位的一面，笑言：「我呢啲咁早成家立室嘅，太太會幫我plan好，一出糧已經分配好、安排好，我一早已經有個『人生嘅Preferred Banking』！」
作為藝人不是月月出糧，收入亦不穩定。當討論到有什麼方法加人工，Kiri T竟然大膽提出：「轉公司囉！」此言一出，即引來在場兩位同門師兄弟嘩然，嘉豪笑指：「上年公司幫妳做到咁好成績，你竟然話轉公司！」Kiri連忙耍手澄清：「唔係講我自己，係聽啲返朝9晚5嘅朋友講，可以試吓轉工，咁舊公司為咗留人或者新公司挖角都會加人工。」
加入公司年資最淺的Gordon就最實際，直言幫公司每一位歌手都寫歌，多勞多得，希望續約時公司可以加人工，嘉豪笑指他用更多的努力換取更高人工，這不是真正加人工！前輩阿葛撐Gordon：「幫多啲不同歌手做多啲好歌，然後有好成績就可以加價了！
至於老闆級的阿葛離開打工仔行列好一段日子，現在回想起自己當年亦是為加人工努力做出成績：「我正式返工嘅頭兩年人工低，當時十分勤力工作，唔怕蝕底、唔怕OT，幾乎每3個月就會升職加幾百蚊，跟底薪比例算高。之後轉工加入電台工作，冇主動爭取加人工，反而努力做其他瓣數，例如電影，令自己人工加少少！」