葛民輝靠其他瓣數搵食 洪嘉豪埋怨人工加得少

葛民輝(阿葛)夥拍新生代人氣創作歌手洪嘉豪（嘉豪）、Kiri T及Gordon Flanders，組成星級陣容拍攝銀行全新廣告企劃。廣告一開始嘉豪驚訝自己嘅人工加得少少，與Kiri T同Gordon密斟轉去邊度有得加人工。「高層」阿葛趁機獻計「轉工大法」拉攏他們跳槽加人工，嘉豪 調教 阿葛：「想加人工，唔一定要轉工嘅，轉出糧戶口都得！」

今次是嘉豪第二次與銀行合作，上一次孖住金牌司儀Do姐鄭裕玲拍廣告，面對口才了得又IQ高的Do姐，嘉豪順利過關；今次拍住出名腦筋轉得快兼無厘頭文化祖師的阿葛，嘉豪都招架得住。同樣是第二次跟銀行合作的阿葛，上一次學到只要好好部署，每一蚊的價值都可以無限放大；今次同嘉豪、Kiri T及Gordon擦出新火花，學到好好部署出糧戶口，就可以爆盡份糧每一蚊的價值。

被問到他們第一次收人工的經驗，嘉豪分享：「我第一份工係喺快餐店做暑期工，出糧戶口都係阿媽幫我搞。」至於他人生的第一份糧有幾多？嘉豪表示：「做咗差不多兩個月暑期工，份糧只得3千多元。」

至於Kiri T爆自己：「我嘅第一份工係喺咖啡店工作，不過未過試用期就被炒，因為我太廢！記得做咗一星期左右，賺到幾百蚊。」雖然第一份工好短又只賺得幾百蚊，Kiri亦有將人生的第一份糧存入小時候媽媽幫她開的儲蓄戶口。出道大概兩年的Gordon表示：「我第一份人工就係幫嘉豪寫歌，一出糧就用嚟交租！而我用嚟出糧嘅銀行戶口，就係屋企樓下最近嘅銀行開嘅。」

跟阿葛同樣是有家室之人的Gordon，坦言太太沒有管著他的錢，反而自己會經常留意銀行的優惠。三位年輕人均表示以前自己選擇出糧戶口較為被動，現在認識了恒生PayDay+，會主動去諗如何將份糧的每一蚊價值爆大。