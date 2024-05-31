葛民輝首度夥拍梁祖堯演風車草劇：驚爆肚笑到失控 《Di-Dar音樂劇場》加開13場

風車草劇團主腦梁祖堯、湯駿業(AhDee)和邵美君，將首度夥拍葛民輝、岑珈其、何洛瑤(Sica)、鄧家杰(Kakit)等合演黑心喜劇《Di-Dar音樂劇場》，將於一同演出。早前公售由8月9日起於葵青劇院公演的21場演出，門票火速售罄。由於加場聲不絕，劇團現宣布將移師香港演藝學院再加開13場，門票將於6月5日(下周三)起公開發售。

有鬼有人 要生要死 又喜又悲 《Di-Dar》看似是驚嚇鬼故事，實質是爆笑劇場，身為編劇的梁祖堯透露創作起源，「幾年前有人想我同阮韻珊(合作編劇)幫佢哋搞個舞台劇，我哋寫完大綱，跟住仲好快寫咗一個關於校園同埋中樂嘅鬼故，但後來計劃擱置。到上年，心血來潮覺得唔好嘥，故仔幾好，就重新構思過，用返條大橋去寫《Di-Dar》。」阮韻珊介紹，「《Di-Dar》係一個關於『活着』嘅故事，我哋成日話做人要無遺憾，但係做人有無可能真係無遺憾？我相信無可能，反而喺無常嘅世界入面，我哋要學習點樣帶住生命瑕疵生活落去。呢個係一個有鬼有人、要生要死、又喜又悲嘅故事。」

再三加場 葛民輝後悔 今次《Di-Dar》主要分兩條支線，分別是梁祖堯、湯駿業AhDee及邵美君飾演的舊生，以及何洛瑤Sica、鄧家杰Kakit和杜曦駿Larry飾演的學生，而葛民輝則飾演校長，岑珈其則是貫穿眾多角色的重要一員。這次演出名單當中，最叫人驚喜的必數葛民輝，就連兼任導演的AhDee也表示能夠邀請到阿葛參與其中，感覺奇妙，AhDee說：「可以同阿葛一齊做Show，好夢幻，發夢都估唔到！因為我哋搵阿葛都係博一鋪，點知得到佢嘅回覆，仲約我哋見面，到而家成事，太不可思議。」至於阿葛，他笑言：「阿祖經朋友問我，話有個劇本角色啱我，想搵我傾。喺舞台現場演出係令我好興奮，而且聽講阿祖好鍾意食嘢，同佢哋排劇係唔會餓親仲會肥幾磅，聽落幾好，雖然故事未齊，但成件事令我好好奇，所以就答應了，但有啲後悔，而家加咁多場，去完葵青劇院再去演藝學院。」