葛綽瑤拒做娘娘收兵 認無性慾致男友出軌

葛綽瑤(Yoyo)早前接受森美、火火和劉翁主持的電台節目訪問，大談戀愛經歷，她在節目中透露自己是「A4」，即曾拍過4次拖，現時單身，並指當中兩段情都是男方出軌致分手。

另一半多因變心而分手

Yoyo提到其中一位男友是同校師兄，與對方拍拖兩年，她指同班女生喜歡上師兄的同學，自己因而留意師兄。而另一位師兄就暗戀她，繼而每天早上在同一位置等她上學，令她大感壓力。她自言不太喜歡對方這樣做，於是向對方表明立場，拒絕對方︰「當我feel到時已經即刻拒絕咗佢，我唔係好鍾意人哋keep住咁做，而我又唔係想同佢發展，所以叫佢唔好再等我，但第二日佢都仲喺度。」

Yoyo指與她拍拖的師兄控制慾非常強，令她兩年來都沒有異性朋友，當對方升讀大學去O Camp時，他向Yoyo訛稱去5日，及後才指自己去10日，加上對方選讀傳理系，比較多女仔，她有感男友寬己嚴人的態度，二人也分歧漸多，最後決定分手。