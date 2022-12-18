葛綽瑤拒做娘娘收兵 認無性慾致男友出軌

葛綽瑤(Yoyo)早前接受森美、火火和劉翁主持的電台節目訪問，大談戀愛經歷，她在節目中透露自己是「A4」，即曾拍過4次拖，現時單身，並指當中兩段情都是男方出軌致分手。
另一半多因變心而分手
Yoyo提到其中一位男友是同校師兄，與對方拍拖兩年，她指同班女生喜歡上師兄的同學，自己因而留意師兄。而另一位師兄就暗戀她，繼而每天早上在同一位置等她上學，令她大感壓力。她自言不太喜歡對方這樣做，於是向對方表明立場，拒絕對方︰「當我feel到時已經即刻拒絕咗佢，我唔係好鍾意人哋keep住咁做，而我又唔係想同佢發展，所以叫佢唔好再等我，但第二日佢都仲喺度。」
Yoyo指與她拍拖的師兄控制慾非常強，令她兩年來都沒有異性朋友，當對方升讀大學去O Camp時，他向Yoyo訛稱去5日，及後才指自己去10日，加上對方選讀傳理系，比較多女仔，她有感男友寬己嚴人的態度，二人也分歧漸多，最後決定分手。
暗示自己對性無需求
三位主持指Yoyo的四段情中，連師兄在內已有三段情因其他異性而分開，認為問題可能出自她的身上，Yoyo稱可能自己不太管制另一半有關。她更指其中一位男性朋友，曾跟對方拖過手，也錫過一次，但及後發現對方身邊其實有3個，所以很快就分開，未有計算在這4段情內。當主持火火提到身體上的發洩時，Yoyo突然自爆︰「可能就係因為我冇喺身體上俾佢哋發洩。」隨即三位主持起哄，之後火火再追問她是否仍然是守身如玉，Yoyo未有回答，森美代打完場指她可能太乖。
Yoyo自言過去很早回家，有些男友要兼職，放工後想食宵夜，她也無法參與。她坦言自己只是「齋拍拖」，沒有太多親熱需要，更暗示自己對性沒有太大需求︰「我無乜呢個慾望。」其後火火指她比較合適與年長人士拍拖，劉翁更笑指她最好找一些持樂悠卡的人士。