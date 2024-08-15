葵廣螺螄粉臭味趕客 陳志雲直踩商店做訪問

葵涌廣場三樓一間售賣螺螄粉的食店因為「惡臭」，被指連累同巷的食店生意額下跌。有小食店店主稱過去是人來人往的3樓的「Top 世界」，因為被該店的臭味搞到門庭冷清，全層變死場。有不少網民表示自該店進註之後，因為太臭不敢再來葵廣。鄰近出售衣服的店舖，亦因為衣服吸味，有網民表示洗了兩天仍然聞到螺螄粉的臭味。陳志雲日前直踩葵廣3樓，除了訪問鄰近店舖的店主感受，更問埋螺螄粉的店主！

三樓人流較其餘樓層少 陳志雲步進葵廣後，表示人流不算少，也不覺味道很濃裂。然而，當他到三樓「Top 世界」之後，就表示人流的確少了很多，形容味道開始濃烈。他訪問了鄰近的食店，他們均表示人流比以前少了，但味道在近兩個月「細咗」。有店主表示該店進駐兩年以來，有不少小食店向商場投訴，甚至指有吉鋪的原因，都是因為其他店主受不了氣味，只做了一年死約便搬走。

螺螄粉店員稱要擴張業務 其後陳志雲到螺螄粉店訪問，店內的職員聲稱沒有重新調配過味道，再問到是否生意未如理想而要結業，店主表示因為租約期滿，想擴張業務，加上租金貴，所以不續租。他再問到在場的食客，對方表示很好吃。陳志雲之後再訪問另一店舖，店主同樣表示受不了，而陳志雲表示自己覺得味道不太強烈，店主就表示「你戴口罩！」並著他只要再站久些，便會感受到強烈味道。不過，多位店主均表示人流少最主要是因為開關，加上臭味令該層的經營情況非常困難。

同場加映朱茵+潘燦良訪問︰