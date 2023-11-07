蒙古電影《臍帶》帶出感人母子情 金雞獎最佳女主角巴德瑪演活腦退化角色

蒙古語電影《臍帶》（The Cord Of Life）以一段母子關係開啟一場草原療愈之旅，榮獲2023年荷蘭格林赫姆影展觀眾票選獎、2022年海南島電影節「金椰獎」最佳技術獎、唯一中國內地影片入選2022年第35屆東京國際電影節「亞洲未來」單元，亦是今年9月假香港文化中心大劇院舉行的「中國內地電影展2023」開幕電影，同時是今年第36屆中國電影金雞獎暨中國金雞百花電影節系列配套活動「多彩中華民族電影展」開幕電影，並安排11月23日在港上映。

《臍帶》由憑住《擺渡人》獲香港電影金像獎最佳攝影的曹郁擔任攝影兼監製、「微博女王」姚晨任監製、金雞獎最佳女主角巴德瑪與遊牧電子音樂人伊德爾主演。電影講述蒙古音樂人帶患有腦退化的母親回到草原故鄉，卻因為害怕母親走失，將一根繩子繫在自己和母親腰上，宛如臍帶般緊密相連，他亦在旅途上漸漸明白傳統蒙古人對生死的看法。