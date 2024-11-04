蒙嘉慧：人生唔需要咁認真 爆陳海寧非常大食

蒙嘉慧(Yoyo)於節目《住吓香港、住吓福岡》，帶著吳保錡、陳海寧(Isabella)於福岡探索，二人會跟著Yoyo的腳印，感受她眼中福岡最宜居、最自在的生活模式，體驗令人夢寐以求「呢度住吓、嗰度住吓」的逍遙境界。

今晚播出的首集，Yoyo指自己是從電視上認識保錡：「我係睇電視節目《花姐ERROR遊》，最記得佢成日講個句係『唯快不破！』，依吓我係幾鐘意，四個人嘅組合我覺得幾得意，當時我記得我睇得好開心，我每晚返屋企就係想睇佢個節目，有時人生有依啲娛樂就好開心，唔需要咁認真。」