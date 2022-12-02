蒼井空出山為黃明志拍MV 演護士老師滿足粉絲

大馬創作鬼才黃明志新歌《別人的老婆》MV請來蒼井空老師擔任女主角，今次歌曲講述人生中多少都會在感情帶有缺憾，很多人在錯的時空遇到了對的人，卻遺憾地沒有辦法繼續走下去；特別是男生，多數都會經歷自己還沒有能力照顧一個人，但卻愛著一個人的階段，最後也只能惋惜自己愛的人變成了「別人的老婆」。

這首《別人的老婆》拍攝劇組非常龐大，是特地從馬來西亞帶隊到日本，結合了日本當地、中國及馬來西亞等等不同國籍組成的跨國團隊。黃明志今次的MV用了很多日劇裡會出現的場景，劇中也特別設立了一所「蒼井醫院」。他笑稱，只要是男人有不舒服的地方來這裡馬上包治百病，因為會有美麗的女護士照顧，不舒服也醫到舒服為止。女神蒼井空亦特別飾演老師和護士，上演師生之間的愛情故事，非常浪漫和刺激。

蒼井空開心說道，睽違那麼久再次扮演起老師的角色，有種經歷了一場瘋狂甜蜜戀愛的感覺。其中一場拍結婚照的場景，讓蒼井空不禁懷念起在夏威夷舉辦婚禮時，也剛好是在疫情前最後一次的出國旅行，並希望能再次出國玩。黃明志在與蒼井空老師合作後表示，非常敬重她身為演員的專業與素養，可看出她和沒有演過戲的歌手有明顯的職業差距。

蒼井空老師很清楚知道作為演員該做甚麼，但身為前輩的她還是非常虛心，一直都很配合劇組安排的每個細節、劇情和時間。由於蒼井空家中還有孩子需要照管，黃明志也對於她放下小朋友、請保母照顧小孩，赴前來完成這部作品心存感激，更大讚蒼井空的表現，非常符合MV中所拍的青澀感，猶如尋回了十年前的初戀，真不愧是永遠的女神。