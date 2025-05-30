蒼井空殺入大富豪辦粉絲見面會 耗資1億下月重開唔再係夜總會

AV界昔日天后蒼井空自2018年與丈夫DJ NON結婚後，育有一對孖仔，日前有消息指她即將會出席6月14日舉行的《大富豪 BIG BOSS GENERATION》開幕儀式及擔任剪綵嘉賓。

作為港人共同回憶的大富豪夜總會自2012年光榮結業後，於2023 年11月得到財團垂青，由開始籌備及裝修共花了接近18個月時間，耗費1億港元將它重新Re-boot，終於定於今年6月14日以《大富豪 BIG BOSS GENERATION》重開，但全新大富豪不再是當年的夜總會，內裡設置了多功能的娛樂區域及設施，包括嶄新演出場地《BBG SPACE》，日後透過邀請不同類型的藝人在此演出，將《大富豪 BIG BOSS GENERATION》打造成香港的娛樂新地標，吸引外地旅客之餘，也令更多港人願意留港消費。