蒼井空殺入大富豪辦粉絲見面會 耗資1億下月重開唔再係夜總會

AV界昔日天后蒼井空自2018年與丈夫DJ NON結婚後，育有一對孖仔，日前有消息指她即將會出席6月14日舉行的《大富豪 BIG BOSS GENERATION》開幕儀式及擔任剪綵嘉賓。
作為港人共同回憶的大富豪夜總會自2012年光榮結業後，於2023 年11月得到財團垂青，由開始籌備及裝修共花了接近18個月時間，耗費1億港元將它重新Re-boot，終於定於今年6月14日以《大富豪 BIG BOSS GENERATION》重開，但全新大富豪不再是當年的夜總會，內裡設置了多功能的娛樂區域及設施，包括嶄新演出場地《BBG SPACE》，日後透過邀請不同類型的藝人在此演出，將《大富豪 BIG BOSS GENERATION》打造成香港的娛樂新地標，吸引外地旅客之餘，也令更多港人願意留港消費。
據了解，蒼井空將擔任《大富豪 BIG BOSS GENERATION》在下月14日3時正開幕儀式的剪綵嘉賓，屆時蒼老師特別騰出時間和粉絲互動，她先會現身於下午4時正在《 BBG SPACE》舉行的首個節目《蒼老師是我們的》粉絲見面會，以及晚上10時半的《蒼老師是我們的》DJ After Party電音派對。粉絲見面會票價為 $680(包括一杯酒精/無酒精飲品)；DJ After Party 票價則為$480 (包括一支200ML MOET) ，門票於今日(5月30日)下午3時於BOOKYAY、UUTIX及EVENTBRITE公開發售；6月5日(星期四) 早上11時於KLOOK公開發售。蒼井空今次再襲香港，將與粉絲近距離互動玩遊戲和合照留念。