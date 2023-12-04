蓋兒Gail成學霸醫學生　歌手、醫生無法抉擇　到台灣宣傳首張個人專輯

泰國「全民妹妹」蓋兒Gail獻給自己的18歲成人禮，發行首張個人專輯《無法掩蓋》，目前跳級升上醫學院1年級的她，身為歌手學生，12月3日受訪她坦言要兼顧兩邊壓力不小，「但因為兩邊我都不想放棄，所以會更努力。」

蓋兒Gail 2018年到台灣參加節目《聲林之王》，當時年僅13歲的她演唱台語歌〈心花開〉等歌爆紅。睽違近3年，蓋兒Gail已成為亭亭玉立的18歲少女，還跳級考上醫學院成為醫學院大一生，同時又要到台灣宣傳首張新專輯，課業、工作蠟燭兩頭燒，蓋兒Gail坦言，前陣子碰到學校要考試時，確實感到壓力比較大，「來台灣宣傳之前有一個比較大的考試，那時候壓力比較大。」但因為很熱愛唱歌，蓋兒Gail也不願放棄在台灣出專輯的機會，「但因為兩邊我都不想放棄，所以會更努力。」