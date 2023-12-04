蓋兒Gail成學霸醫學生　歌手、醫生無法抉擇　到台灣宣傳首張個人專輯

泰國「全民妹妹」蓋兒Gail獻給自己的18歲成人禮，發行首張個人專輯《無法掩蓋》，目前跳級升上醫學院1年級的她，身為歌手學生，12月3日受訪她坦言要兼顧兩邊壓力不小，「但因為兩邊我都不想放棄，所以會更努力。」
蓋兒Gail 2018年到台灣參加節目《聲林之王》，當時年僅13歲的她演唱台語歌〈心花開〉等歌爆紅。睽違近3年，蓋兒Gail已成為亭亭玉立的18歲少女，還跳級考上醫學院成為醫學院大一生，同時又要到台灣宣傳首張新專輯，課業、工作蠟燭兩頭燒，蓋兒Gail坦言，前陣子碰到學校要考試時，確實感到壓力比較大，「來台灣宣傳之前有一個比較大的考試，那時候壓力比較大。」但因為很熱愛唱歌，蓋兒Gail也不願放棄在台灣出專輯的機會，「但因為兩邊我都不想放棄，所以會更努力。」
再度在台灣推出新的音樂作品，蓋兒Gail 分享這3年期間一直有在精進音樂實力，並特地找了老師一對一苦學中文，她3年前在台灣還無法用中文溝通，靠著每週2次一次一小時的中文課，如今已能講著一口流利中文，不需要翻譯就能對答如流，這次趁著學校放寒假去台灣，她在宣傳通告空檔也會把握時間讀書。
蓋兒Gail分享理想型
被問到18歲了，還沒談過戀愛的她對感情是否會期待？蓋兒Gail笑說：「還好耶！因為工作和功課就很忙了，所以沒有想到這些。」談到理想型，她分享，自己很喜歡泰國歌手「Nont Tanont」，很欣賞對方的音樂才華。至於想合作的台灣歌手，她點名是華語天王周杰倫和好友「格格」閻奕格，「我喜歡周杰倫的歌曲，他的歌也都是自己創作的，最喜歡他的〈告白氣球〉。」而格格是兩人曾合作過，過程非常愉快，因此想再跟她有更多的合作。蓋兒Gail的首張個人專輯《無法掩蓋》 已正式發行，於各大平台皆可線上收聽。
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